Зрители, которым не понравился финал второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич, получили надежду на то, что певица все же построит отношения не с Андреем Задворным. Ведущий реалити Григорий Решетник намекнул на нового любовника артистки.
На своей странице в Instagram он показал фото, на котором он позирует возле Огневич и второго финалиста "Холостячки" Дмитрия Шевченко.
Решетник заинтриговал фанатов "Холостячки" намеком на продолжение романтической истории, в которой Шевченко может быть победителем, а Задворный - проиграет. В комментариях зрители разделились на два лагеря. Первые радуются за Огневич и надеются, что ее любовником действительно окажется Шевченко. А вторые пишут, что уже не верят в интриги и потеряли все желание смотреть пост-шоу.
"Как можно было его не выбрать, лишь улыбка чего стоит", "если Гриша выставляет это так, будто они вместе, то это на тысячу процентов так не будет! А с точностью наоборот", - пишут комментаторы под фото, которое показал Решетник.
Сам ведущий подписал фотографию довольно сдержанно, однако не обошлось без интриги. "Осталось 3 дня. Будет...", - написал он, добавив эмодзи в виде сердец.
Напомним, финал "Холостячки" очень не понравился зрителям. Фанаты "разнесли" Огневич за выбор мужчины, а впоследствии она сама намекнула на то, что рассталась с победителем реалити.