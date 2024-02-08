В 2016 году она выступала в оккупированном Крыму.

На песенном конкурсе Евровидение Израиль будет представлять 20-летняя певица Эден Голан. Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

Согласно данным из открытых источников, Голан родилась в городе Кфар-Савва, однако в шесть лет ее семья переехала в Россию. В Москве певица прожила 13 лет, в 2022 году вернулась в Израиль.

В 2015 году Голан участвовала в российском отборе на Детское Евровидение, в 2016 году выступала на конкурсе "Новая волна" в оккупированном Крыму, а в 2018 - стала финалисткой пятого сезона шоу "Голос Дети".

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В интервью mako певица заявила, что всегда ждала возвращения в Израиль. "До нашего последнего дня в Москве я не привыкла к ней. Даже спустя 13 лет я не привыкла к менталитету, атмосфере и серости. Москва - удивительный город, но не могу сказать, что я там мне было хорошо на душе", - сказала Голан.

По ее словам, желание вернуться на родину усилил антисемитизм в России. "Даже с моим именем у людей всегда были проблемы. Это самое израильское имя. мМожет, если бы меня называли Машей, они бы ко мне относились по-другому, но всегда была такая часть, что я "Эден Голан", я не русская, и я не часть их, я израильтянка. Я была там иностранкой", - добавила она.

Евровидение 2024: последние новости

Как известно, конкурс будет проводиться в Швеции с 7 по 11 мая. Украину будут представлять Альона Альона и Джерри Хейл с песней "Тереза и Мария".

Напомним, что ранее музыканты из Швеции, Исландии и Финляндии выступили с просьбой отстранить Израиль от конкурса.

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