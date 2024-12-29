Девушка объяснила, почему все же решила остаться на шоу.

Волонтер и бизнесвумен Инна Белень из Харькова, которая стала победительницей шоу "Холостяк", рассказала о сложных моментах во время съемок. Девушка призналась, что хотела покинуть проект и объяснила почему.

В интервью для "СТБ" участница заявила, что был момент, когда она раздумывала над тем, чтобы уйти из шоу. Причиной этому стали постоянные обсуждения с другими девушками их свиданий. Инна призналась, что морально ей было очень сложно пережить это все, ведь рядом не было родных, которые бы могли поддержать ее, а с главным героем она виделась нечасто.

"Был момент, когда я действительно думала уйти из проекта. Это произошло во время инициативной недели в Сходнице. Было очень много свиданий, и я услышала много деталей из историй других девушек, которые просто не хотела знать. Эта информация стала для меня эмоционально тяжелой, нервы сдавали, ведь я не могла обсудить это ни с девушками, ни с Александром. Хотелось выразить свои чувства, но не было возможности", - вспомнила финалистка.

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По словам Инны, переломным моментом, когда она хотела покинуть проект, было свидание ветерана войны Александра "Терена" с блогершей Настей Анисимовой. Тогда они, как известно, провели время вместе в бассейне. Просто во время свидания к ним пришли участницы, в частности Инна, и стали свидетелями их встречи.

После увиденного Белень написала записку, вероятно, адресованную Александру, в которой выразила все свои эмоции относительно участия в шоу. Однако на утро девушка успокоилась. Она поняла, что не готова попрощаться с "холостяком" и продолжила участие в проекте.

"Последней каплей стал бассейн с Анисимовой, и я серьезно задумалась, что я здесь делаю, стоит ли продолжать. В том состоянии я написала записку, куда выплеснула все эмоции. Но утром, когда проснулась, почувствовала облегчение. Все мои чувства остались на бумаге, и я успокоилась. Хорошо, что эта записка так и не попала никому в руки - это был мой личный способ пережить этот момент и двигаться дальше", - добавила победительница.

Напомним, ранее волонтер Инна прокомментировала свою победу на шоу "Холостяк". Финалистка отметила, что ее путь на проекте был непростым.

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