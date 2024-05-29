Ветеран войны объяснил, какая женщина точно не станет его избранницей.

Ветеран войны, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько откровенно рассказал, какой должна быть девушка, чтобы она ему понравилась. Военный объяснил, на какие качества в человеке он чаще всего обращает внимание, и важна ли ему внешность.

"Холостяк" отметил, что он не строит для себя идеалов, для него главное - это внутренний мир девушки. Ему абсолютно неважно, чем будет заниматься его будущая избранница, однако она должна иметь устойчивую жизненную позицию. По словам "Терена" сначала он обращает внимание на интеллект человека, а уже потом на внешность.

"Может быть девушка, которая не подпадает под стандарты красоты, но в ней будет внутренняя энергия и поведение, которое будет притягивать. Мне не важно, кто она. Когда человек на самом деле придет на проект не за подписчиками, не за какой-то собственной славой, тщеславием. А придет для знакомства", - отметил Александр.

В дополнение, ветеран ответил, с какой девушкой он точно не будет строить отношений. Прежде всего он называет русскоязычных женщин и тех, которые имеют предвзятое отношение к защитникам.

"Все ветераны ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Девушке нужно пересмотреть все выпуски "Отвала ног", для того, чтобы быть в контексте проблемы в Украине людей с инвалидностью", - объяснил Будько.

Что известно о новом "холостяке"

"Терену" 28 лет. С первых дней полномасштабного российского вторжения он находился на фронте. Воин получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Александру сделали протезирование.

Сейчас мужчина ведет активный образ жизни и занимается волонтерством. Будько представил социальный проект на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив". В каждом выпуске военный вместе с украинскими знаменитостями на инвалидных колясках проверяют разные уголки Украины на инклюзивность.

Как известно, романтический проект "Холостяк" появится на телеэкранах уже этой осенью.

Напомним, ранее новый "Холостяк" впервые прокомментировал свое участие в шоу.

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