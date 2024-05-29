Ветеран войны, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько откровенно рассказал, какой должна быть девушка, чтобы она ему понравилась. Военный объяснил, на какие качества в человеке он чаще всего обращает внимание, и важна ли ему внешность.
"Холостяк" отметил, что он не строит для себя идеалов, для него главное - это внутренний мир девушки. Ему абсолютно неважно, чем будет заниматься его будущая избранница, однако она должна иметь устойчивую жизненную позицию. По словам "Терена" сначала он обращает внимание на интеллект человека, а уже потом на внешность.
"Может быть девушка, которая не подпадает под стандарты красоты, но в ней будет внутренняя энергия и поведение, которое будет притягивать. Мне не важно, кто она. Когда человек на самом деле придет на проект не за подписчиками, не за какой-то собственной славой, тщеславием. А придет для знакомства", - отметил Александр.
В дополнение, ветеран ответил, с какой девушкой он точно не будет строить отношений. Прежде всего он называет русскоязычных женщин и тех, которые имеют предвзятое отношение к защитникам.
"Все ветераны ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Девушке нужно пересмотреть все выпуски "Отвала ног", для того, чтобы быть в контексте проблемы в Украине людей с инвалидностью", - объяснил Будько.
Что известно о новом "холостяке"
"Терену" 28 лет. С первых дней полномасштабного российского вторжения он находился на фронте. Воин получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Александру сделали протезирование.
Сейчас мужчина ведет активный образ жизни и занимается волонтерством. Будько представил социальный проект на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив". В каждом выпуске военный вместе с украинскими знаменитостями на инвалидных колясках проверяют разные уголки Украины на инклюзивность.
Как известно, романтический проект "Холостяк" появится на телеэкранах уже этой осенью.
Напомним, ранее новый "Холостяк" впервые прокомментировал свое участие в шоу.