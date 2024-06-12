Ведущий указал, что создавать сразу два проекта о любви сложно.

Украинский ведущий Григорий Решетник рассказал о новом сезоне популярного шоу "Холостячка", где мужчины борются за сердце известной украинки. Знаменитость ответил, стоит ли зрителям ожидать новый сезон.

По словам ведущего, в период полномасштабного вторжения сложно готовить сразу два проекта о любви. Как известно, сейчас телеканал СТБ работает над созданием 13 сезона "Холостяка". Однако Решетник заверил, что новую "Холостячку" поклонники также увидят.

"Холостячке" быть, ведь у нас еще много талантливых холостячек, которые ищут свою любовь. Мы всегда колеблемся: "Холостяк" или "Холостячка". Однако хочется дать шанс и осчастливить как можно больше женщин Украины. Поэтому "Холостяк" один, а претенденток на его сердце много. А потом обязательно вернемся к "Холостячкам", - заявил Григорий.

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Шоумен рассказал, что главного героя, или героиню ищет вся команда телеканала. Следовательно, последним "холостяком" решили выбрать именно ветерана войны Александра "Терена" Будько.

"Безусловно, телеканал - это как большая семья. Ключевые решения принимает руководство канала, продюсеры, но мы прислушиваемся друг к другу. И только в этой синергии может появиться вот такой настоящий герой проекта "Холостяк" как Александр Терен. Это большое счастье и честь иметь такого героя", - добавил ведущий.

Что известно о 13 сезоне шоу "Холостяк"

О возвращении романтического проекта на телеэкраны стало известно 13 мая. На этот раз команда шоу решила выбрать главным героем военного "Терена", который получил тяжелую травму на фронте. Сейчас он ведет активный образ жизни и занимается волонтерством. Также Будько создал социальный проект на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив".

После старта кастинга, украинки прислали столько заявок, что обвалили сайт СТБ. По словам организаторов, что девушки присылали анкеты каждые две минуты.

Напомним, ранее новый "холостяк" Терен рассказал, какую девушку мечтает встретить на проекте.

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