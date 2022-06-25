Во время подготовки одного из эпизодов украинского тревел-шоу "Ле Маршрутка" телеведущая была в Мариуполе.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала историю о моряке, с которым познакомилась в Мариуполе еще до полномасштабного вторжения РФ. Портовый украинский город звезда Нового канала посетила для съемок шоу "Ле Маршрутка". Лесе стало известно, что парень погиб. Об этом она написала в своем Instagram-блоге.

"В результате российской агрессии в Мариуполе погибли по меньшей мере уже 22 тысячи человек. Среди них и Ринат. Мы познакомились на съемках проекта "Ле Маршрутка", когда снимали в Мариуполе. "Я бы хотел работать на телевидении", - говорил он мне в паузах. Ему очень понравилось тогда. Он подружился с нашей командой. У него были замечательные мечты и они бы могли сбыться. Могли бы…", - написала Никитюк и показала фотографии парня.

В комментариях ужаснулись этой новостью подписчики звезды и ее коллеги - в их числе и мариуполец Андрей Бедняков.

"Ненавижу всем естеством этих долбанных оккупантов", "Какой ужас", "Практически каждый день узнаю о своих знакомых", "Вечная память! Не простим ни мы, ни наши дети", - написали под публикацией Леси.

Напомним, "Народный Байрактар" Притулы собрал $12,5 миллионов за сутки.

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