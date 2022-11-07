Больше всего украинцы поддержали Тараса Тополю, Джамалу и Юлию Санину.

С 31 октября в приложении "Дія" украинцам предлагали принять участие в голосовании за жюри на Национальный отбор песенного конкурса Евровидение-2023. Это первый случай в истории, когда украинцы выбирали судей. Как сообщает "Суспільне", голосование завершилось в понедельник, 7 ноября. Свой выбор сделали более 500 тысяч человек.

Больше всего голосов получил Тарас Тополя – лидер группы "Антитела", доброволец 130-го батальона Сил территориальной обороны ВСУ, волонтер, соучредитель благотворительного фонда "Антитіла". Его поддержка составляет 17,41%.

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На втором месте Джамала — певица и автор песен. Обладательница "Награды за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США 2022 года и победительница Песенного конкурса Евровидения-2016. Ей свои голоса отдали 15,71% опрошенных.

На третьем месте Юлия Санина - фронтвумен рок-группы "The HARDKISS". Автор песен, композитор. Была в жюри и наставницей талант-шоу X-Фактор, участницей телешоу Танцы со звездами. Ее поддержали 15,7% проголосовавших.

Финал Нацотбора состоится 17 декабря в Киеве. Известно, что претенденты покажут свои выступления в укрытии.

Евровидение-2023: детали

Несмотря на то, что победу в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra, из-за войны в Украине песенный конкурс решили провести в Великобритании. Уже известно, что мероприятие пройдет в Ливерпуле. Такое решение принял европейский вещатель EBU после анализа ситуации с безопасностью в нашей стране.

Напомним, продюсер Нацотбора Pianoбой объяснил, почему в Украине не стоит проводить Евровидение-2023.

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