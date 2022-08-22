Премьера состоится уже этой осенью.

Создатели романтического реалити "Холостяк 12" назвали дату премьеры. Первый выпуск с Алексом Топольским выйдет на экраны уже осенью.

Известно, что премьера шоу должна была состояться еще 4 марта, но из-за развязанной Россией войны шоу пришлось перенести.

"Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью! Этой осенью на телеканале состоится премьера "Холостяка" 12 сезон - самого романтического проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти и подарит незабываемые эмоции", - отметили создатели шоу.

Напомним, в преддверии премьеры 12 сезона шоу в сети появилась информация о первых претендентках на сердце завидного жениха. На первой вечеринке зрители увидят 20-летнюю Аделину Дели, которая ранее участвовала в "Танцах со звездами" и выступала в балете Насти Каменских.

Бороться за место в сердце Алекса будет и финалистка конкурса "Мисс Украина 2017" и обладательница короны "Мисс Западной Украины" Юлия Карпец. Также будут и другие участницы.

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