Премьера 12 сезона шоу "Холостяк" состоится уже 4 марта.

Совсем скоро украинцы будут наблюдать за историей любви бизнесмена Алекса Топольского с участницами проекта "Холостяк".

В преддверии премьеры 12 сезона шоу в сети появилась информация о первых претендентках на сердце завидного жениха. На первой вечеринке зрители увидят 20-летнюю Аделину Дели, которая ранее участвовала в "Танцах со звездами" и выступала в балете Насти Каменских.

Бороться за место в сердце Алекса будет и финалистка конкурса "Мисс Украина 2017" и обладательница короны "Мисс Западной Украины" Юлия Карпец.

Также в сети появилась визитка одной из участниц - Елены Сычовой. Девушка, вероятно, работает в полиции. А первая вечеринка обернется для Топольского "задержанием".

Покорять главного холостяка будет и визажистка Роксолана. А вот удастся ли ей привлечь внимание Алекса - узнаем уже 4 марта.

Напомним, в новом сезоне шоу "Холостяк" изменятся правила. Теперь будет больше роз и проверки на первой вечеринке.

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