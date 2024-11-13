В этом году заявки на Нацотбор поступали даже из-за рубежа.

Представители Национального отбора на "Евровидение-2025" объявили дату, когда будут названы финалисты конкурса и ошеломили количеством заявок, которое было подано на участие. В этом году заявки принимались с 17 сентября по 10 ноября.

Как пишет Суспільне, в 2024 году свои силы в Нацотборе решили попробовать 369 артистов. Интересно, что песен было еще больше, ведь в этом году будущим конкурсантам было разрешено присылать больше, чем один трек. Следовательно, к организаторам музыкального соревнования поступило 374 композиции.

По данным издания, заявки подали 232 сольных артиста и 72 группы. Кстати, также интересной особенностью нынешнего Нацотбора стало то, что заявки поступали не только из Украины, но и из-за границы. В частности, свои песни присылали певцы из Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании и Великобритании.

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Из 369 кандидатов за право выступить на международном конкурсе Евровидение будут бороться только 20 исполнителей. Их выберут с помощью прослушивания. А вот в финал отбора пройдут 9 певцов или групп.

Стало известно, что список финалистов будет объявлен до 17 января 2025 года. Сейчас уже известны имена некоторых исполнителей, которые объявили о своем участии в Нацотборе. В частности, певица СолоХа, группа Ziferblat и певец ENLEO.

К слову, ранее сообщалось, что финал Нацотбора состоится 8 февраля 2025 года. А вот само Евровидение в следующем году состоится в Базеле, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу.

Напомним, ранее популярный украинский певец ответил, почему не хотел участвовать в Нацотборе на "Евровидение-2025". Parfeniuk говорит, что не хочет "заходить дважды в одну и ту же реку".

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