Он назвал свою причину.

Украинский певец Илья Парфенюк (сценический псевдоним Parfeniuk), который известен по песням "Відриваючись" и "Забий", рассказал о своих планах на будущее. В частности, 22-летний артист ответил, пойдет ли на Нацотбор на "Евровидение-2025".

Не секрет, что в прошлом году артист уже подавал свою заявку на участие. Однако его песня "Серед вітрів" не получила достаточное количество голосов и не прошла дальше.

Сейчас Парфенюк отметил, что не хочет заходить дважды в одну и ту же реку и назвал причину.

"Я уже не хочу идти на "Евровидение", если честно. Я так подумал... Я так хотел сильно на "Евровидение", а потом ну выиграю, упрусь в потолок и что дальше делать?" - ответил Илья в интервью для Наше радио.

Он также добавил, что ему нравится, как развивается собственная карьера. Поэтому не видит смысла пока спешить.

"Нужно все делать постепенно. Шагаешь, плывешь классно".

Что известно о Parfeniuk

Илья родом из Канева. С детства увлекался музыкой, с 4 лет играл на гармошке, а потом пошел в музыкальную школу на баян.

В 2022 году дебютировал в украинском шоу-бизнесе с треком "Провела екскурсію". Потом популярность принесли ему и другие песни: "Відриваючись", "Забий", "Врубай" и другие.

Напомним, ранее украинский певец YAKTAK ответил, будет ли участвовать в Нацотборе на конкурс "Евровидение-2025".

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