Музыканты подготовили три песни на рассмотрение жюри.

Украинская группа Ziferblat призналась, что подала заявку на участие в Нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2025".

О своем решении музыканты сообщили в креативной форме в соцсетях. В частности, они опубликовали видео в музыкальной студии. На нем Данил и Валентин Лещинские смотрят в камеру под рингтон линии ожидания одного из мобильных операторов.

"Вы в очереди на прослушивание нашей песни для Нацотбора. Приблизительное время ожидания: два месяца", - подписали ролик участники группы Ziferblat.

Поклонники коллектива обрадовались их решению и писали свои слова поддержки в комментариях. Также некоторые подписчики отметили, что артисты подали сразу три композиции на рассмотрение жюри.

Что известно о группе Ziferblat

Группа Ziferblat была основана в 2015 году братьями-близнецами Данилом и Валентином Лещинскими. Позже к ним присоединился барабанщик Федор Ходаков.

Первый свой мини-альбом они выпустили в декабре 2017 года, а в прошлом году уже участвовали в Нацотборе на "Евровидение" с песней "Place I Call Home". Тогда, по результатам голосования, Ziferblat занял второе место, а победу одержал дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

К слову, 10 ноября, заканчивается прием заявок от артистов на Нацотбор конкурса "Евровидение-2025". До 20 декабря будут выбраны девять финалистов, а десятого должны выбрать путем зрительского голосования. Кстати, музыкальным продюсером шоу вместо Дмитрия Шурова станет певица Тина Кароль.

Напомним, ранее стало известно, что популярный украинский певец ENLEO подал заявку на Нацотбор на Евровидение-2025.

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