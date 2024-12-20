Тесленко не хочет принимать участие с ENLEO.

Украинский певец Александр Тесленко готов отказаться от участия в Нацотборе на Евровидение-2025. Он принял такое решение из-за участия ENLEO, который ранее признался, что слушает российскую музыку.

"Мы долго думали с Тесленко и пытались как-то у себя в голове найти оправдания умалчиванию проблемы толерантности к российской музыке одного из участников Нацотбора. Но мы не можем на третий год войны и после очередного обстрела Киева с этим смириться", - говорят в команде артиста.

Продюсер певца добавил, что они не могут принимать участие в конкурсе вместе с человеком, для которого "украинская музыка является кринжем и колхозом".

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Также в команде Тесленко отметили, что артист снимет свою кандидатуру с Нацотбора, если ENLEO попадет в шорт-лист.

"Потому что, кроме правил, есть еще этический код Евровидения. А принимая участие в этом, мы как бы подтверждаем, что это норма. Но это не норма", - добавил продюсер певца.

Стоит отметить, что ранее Тесленко выступал на скандальном мероприятии Анны Алхим, где звучал русский язык и российская музыка. При этом команда артиста говорит, что он исполнял только украиноязычный репертуар.

"Наша коммуникация с Алхим была на благотворительном мероприятии, где было собрано более 2 миллионов гривен на ВСУ. На этом выступлении Саша пел свой репертуар, который является исключительно украиноязычным. Я понимаю, что у некоторых будет попытка натянуть сову на глобус, но это не сопоставимые вещи", - цитирует слова представителя Тесленко "Музвар".

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona раскрыли имя своего фаворита на Нацотборе Евровидения-2025.

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