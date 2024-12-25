Участник Нацотбора на Евровидение заявил, что у него нет цели продвигать творчество артистов из РФ.

Украинский музыкант ENLEO, известный песнями "Інша любов", "Веди мене в храм", дал официальный комментарий по поводу скандала с прослушиванием российской музыки во время войны. Участник Нацотбора на "Евровидение-2025" объяснил свою позицию относительно творчества российских певцов, а также ответил, почему назвал украинские песни "колхозом".

В декабре этого года TikTok-блогер опубликовал видео с Никитой Леонтьевым (настоящее имя ENLEO), в котором он признался, что время от времени слушает российские песни. В частности, в тот день в его списке прослушиваний были треки Oxxxymiron, ЛСП и Markul. Тогда в свое оправдание он отметил, что Oxxxymiron выехал из РФ и не поддерживает войну в Украине. Однако это не спасло его от волны хейта, которая полилась в сети.

Через две недели после скандала певец вышел на связь и прокомментировал инцидент в своем Instagram. Он подчеркнул, что у не было цели продвигать музыку страны-агрессора, а также отметил, что за почти 10 лет в его плейлисте не появилось новых российских песен. Правда, это не значит, что он не слушал российских рэперов. Музыкант подтвердил, что в списке его прослушиваний были песни, которые засветились на видео. ENLEO добавил, что этот скандал был показательным для него и стал уроком.

"Для меня эта ситуация стала важным уроком. Не буду оправдываться, это правда, я действительно прослушал песни российских исполнителей за день до того видео, но хочу отметить, что с 2015 года в моей библиотеке в Apple Music не появилось ни одной российской песни, это была исключительно история прослушиваний, но я как артист несу ответственность за свои поступки. В моих целях никогда не было продвижение российской музыки, пропаганда российской культуры, потому что для меня, как для артиста из Мариуполя еще с 2014 года Россия - абсолютное зло. Я понимаю возмущение по поводу этой ситуации, надеюсь, это станет толчком еще раз задуматься над тем, чем мы с вами наполняем свое информационное пространство", - сказал Леонтьев.

В дополнение, Никита прокомментировал и другое свое скандальное высказывание. В одном из последних интервью он назвал украинскую музыку "колхозом" и заявил, что в Украине есть только несколько артистов, которых он слушает. По его словам, тогда он говорил о так называемой "шароварщине" в музыке, и, мол, сейчас он "вдохновляется украинскими исполнителями".

"К сожалению, мои слова были просто вырваны из контекста, потому что я имел в виду поверхностный шаблонный материал, который мы с вами успели назвать "шароварщиной". Конечно, я люблю украинскую музыку и вдохновляюсь украинскими исполнителями. Для меня украинская музыка - это моя жизнь, и я хочу всегда ею заниматься", - заявил музыкант.

Напомним, ENLEO и ранее кратко комментировал этот скандал. Тогда он заявил, что переживает сложный период из-за накрывшего его хейта в сети. Хотя артист и не знает точно, но считает, что инцидент повлиял на отсутствие его имени в шортлисте Нацотбора.

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