Артист поделился своими прогнозами.

Популярный украинский певец Melovin ответил, за кого будет болеть на Нацотборе на "Евровидение-2025".

Напомним, что сам артист представлял Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне в 2018 году. А накануне Нацотбора певец решил поделиться своим прогнозом относительно победителя шоу в этом году. По его словам, больше всего шансов поразить жюри и зрителей имеет исполнительница FIЇNKA с песней "Культура". Именно она стала десятой финалисткой конкурса.

"Я не видел все выступления, они будут уже скоро. Но "Культура моя, культура"... Я за FIЇNKA. Это самое яркое, что я вижу в этом году. Мне интересно понаблюдать, как это будет вживую. Поэтому, давай, малая, жги", - высказался Melovin.

К слову, Национальный отбор состоится в субботу, 8 февраля. За право представить Украину на международной арене будут соревноваться 10 участников: Ziferblat, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф, FIЇNKA и Маша Кондратенко.

Напомним, ранее рэперка АІуоnа alyona назвала своих фаворитов на Нацотборе на "Евровидение-2025". Она заявила, что не услышала суперхитов от конкурсантов, но среди них есть много прикольных песен.

Вас также могут заинтересовать новости: