Участница "Евровидения-2024" раскрыла, какие песни ей понравились больше всего и объяснила чем именно.

Известная украинская рэперша alyona alyona alyona, участница "Евровидения-2024", которая в дуэте с певицей Jerry Heil заняли третье место на конкурсе, высказалась о нынешнем Национальном отборе. Артистка назвала своих фаворитов на шоу, за которых, вероятно, будет болеть в финале.

Своими мыслями относительно участников Нацотбора исполнительница поделилась в Instagram. В "сториз" она опубликовала видео, в котором отметила, что в этом году, по ее мнению, нет песен, которые могли бы стать хитами. В каждой композиции alyona alyona заметила детали, которые хотела бы изменить.

"По Нацотбору. В этом году каких-то таких суперхитов нереального всеукраинского и всемирного масштаба нет, но есть много действительно прикольных песен. В каждой песне я бы что-то доделала, что-то бы изменила, даже что-то незначительное", - сказала рэперша.

В то же время, несмотря на моменты, которые не нравятся артистке, она выделила некоторых конкурсантов. Среди ее фаворитов FIЇNKA с песней "Культура", а также группа Ziferblat с треком "Bird of Pray". Кстати, эти исполнители уже не впервые участвуют в Нацотборе. Также есть еще один участник, чье пение пришлось по душе рэперше, но его имени она не назвала.

"Меня пока больше всего качает FIЇNKA. Она запоминается, она необычная, нетипичная, интересная и так далее. Нравится Ziferblat, именно, наверное, за то, что они выбрали нетрадиционное решение. Добавили немного этники, я не знаю, она им идет или нет, я еще до конца не поняла, несколько раз переслушивала. Есть много классных моментов в этой песне. Она такая насыщенная, музыкальная, люди заморочились. А третья - мне сложно сказать", - отметила alyona alyona.

Как известно, финал конкурса состоится уже 8 февраля. За право представить Украину на международной арене будут соревноваться 10 участников: Ziferblat, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIЇNKA, Маша Кондратенко.

Напомним, ранее букмекеры сделали ставки относительно победителя Нацотбора на "Евровидении-2025". По их прогнозам, Украину на международном конкурсе может представить группа.

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