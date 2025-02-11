Артистка рассказала о пережитых эмоциях от участия в шоу.

Участница Нацотбора на "Евровидение-2025" Маша Кондратенко, которая была фавориткой еврофанов, прокомментировала свой проигрыш на шоу.

Девушка отметила, что участие в таком масштабном конкурсе - это прекрасный опыт. Маша также отметила, что благодарна за пережитые эмоции и новые знакомства.

"Потому что я нашла еще больше, чем искала. Я встретила прекрасных талантливых людей. Я встретилась с собой и своими страхами. Я встретилась по-другому с вами. Я много думаю последние 2 дня. И знаете, спрашивая себя, повторила бы это все еще раз, зная финал? Да, 100%. Исправила бы я что-то? Тоже да", - призналась Кондратенко в своем Insragram.

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Артистка добавила, что сделала определенные выводы, о которых написала так:

"Сделан вывод - доверять исключительно себе, своему опыту и советам. Делать исключительно так, как комфортно мне. И не глушить свой мозг множеством мыслей с разных сторон. Теперь мне есть что обсудить со своим психологом".

Кстати, Маша показала некоторые кадры из-за кулис и подчеркнула, что скучает по всему, что происходило в дни подготовки к Нацотбору.

"Я уже скучаю. Так что, идти в следующем году, чтобы это все повторить, только с другим результатом?" - поинтересовалась у подписчиков исполнительница.

К слову, 8 февраля, украинцы выбрали представителя Украины на "Евровидение-2025". Победителем Нацотбора стала группа Ziferblat. Маша Кондратенко и группа Molodi разделили второе место по результатам голосования жюри и зрителей.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, хочет ли во второй раз поехать на "Евровидение".

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