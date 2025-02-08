Их ставки не совпадают с прогнозами букмекеров.

Сегодня, 8 февраля, состоится Нацотбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2025". Десять финалистов будут бороться за право представить Украину на шоу в швейцарском городе Базель.

Среди претендентов есть как сольные исполнители, так и группы: Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и ДК Енергетик. И пока окончательно неизвестно имя победителя, еврофаны уже выбрали своих фаворитов на сайте Eurovisionworld.

По результатам голосов еврофанов, лидером Нацотбора станет певица Маша Кондратенко с песней "No Time to Cry". За нее проголосовали 38% зрителей.

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Второе место, по мнению еврофанов, будет у группы Ziferblat, которая выступит с песней "Bird of Pray". Ей отдали 19% голосов. Интересно, что букмекеры другого мнения, и прогнозируют именно этому коллективу первое место на шоу.

Замыкает тройку лидеров певец KHAYAT с треком "Honor". Он получил от еврофанов 11% голосов.

Последнее место поклонники "Евровидения" пророчат певцу Владу Шерифу с песней "Wind of Change".

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Победителей Нацотбора будет определять звездное жюри, а именно Джамала, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и солистка группы GO_A Екатерина Павленко. Музыкальным продюсером шоу в этом году стала Тина Кароль.

Трансляция финала начнется в 18:30 в субботу, 8 февраля. Посмотреть ее можно сразу на нескольких ресурсах: на телеканале "Суспільне" и других диджитал-платформах "Суспільного", на YouTube "Евровидение Украина" с эксклюзивным бэкстейджем от Анны Тульевой, на "Радио Промінь" с комментариями Дмитрия Захарченко и Анны Заклецкой, на платформе Киевстар ТВ и в приложении "Дія".

Напомним, ранее певец Melovin ответил, за кого будет болеть на Нацотборе "Евровидения-2025".

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