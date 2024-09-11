На телеканале ТЕТ запускают новое реалити-шоу 'Найкраща оселя': проект о ремонте и уникальных домах

Осенью на телеканале ТЕТ состоится премьера нового реалити-шоу "Найкраща оселя". Первого на украинском телевидении проекта о ремонте, экспериментах в строительстве и соревнованиях уникальных домов.

Его участниками стали владельцы креативных домов - единственного в Украине дома, напечатанного на 3D-принтере, английского коттеджа в селе в Винницкой области, восстановленного столетнего дома на Харьковщине и даже уютного дома из мусора в Хмельницкой области. Все они удивят нестандартными решениями, поразят изобретательностью, вдохновят лайфхаками, а главное - поборются за звание "лучшего дома".

Каждый выпуск зрители будут знакомиться с тремя участниками из разных уголков Украины. Владельцами самых разнообразных домов, которые гордятся своим жильем и готовы рассказать все о его создании. Показать кухню на балконе, а гардеробную - в спальне. Признаться, как построить дом всего за 100 тысяч гривен, а уют обустроить за 10.

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Участники будут оценивать дома друг друга и выставлять баллы за оригинальность, практичность и цену-качество. Награду "Лучший дом" победителю будут вручать настоящие профессионалы - Женя Дубровская и Александр Кевшин. Именно их оценка является решающей в реалити, а советы и секреты - полезными и практичными для всех, кто строит дом мечты, собирается делать ремонт или просто хочет добавить уюта собственному дому.

Женя Дубровская - архитектор по образованию, дизайнер звездных интерьеров с 17-летним опытом и обладательница безупречного вкуса. Тогда как Александр Кевшин - генеральный директор строительной компании и экспериментатор в ремонте, который знает все о безопасных материалах, практичных решениях и экономии бюджета. За их плечами сотни успешных кейсов, уникальных идей и инновационных решений на любой вкус и бюджет. В реалити-шоу "Найкраща оселя" Женя Дубровская и Александр Кевшин будут не только оценивать, но и делиться своим видением, знаниями и советами с участниками и зрителями, чтобы каждый дом стал лучшим для его владельцев.

Новое реалити-шоу "Лучший дом" откроет двери уникальных домов. Его участники навсегда изменят привычные представления о строительстве и ремонте уже этой осенью на телеканале ТЕТ.

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