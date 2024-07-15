Впервые в истории проекта "Кохання на виживання" его будет вести женщина.

После перерыва популярное реалити "Кохання на виживання" возвращается на экраны с 5-м сезоном! Зрителей ждет много сюрпризов, но один из самых главных рассекретим прямо сейчас. Краш-тест отношений пройдут 15 украинских пар, а помогать им в этом будет новая ведущая реалити - звезда шоу-бизнеса, актриса и певица Лера Товстолес.

""Кохання на виживання" - это вызов для всех, кто снимает этот проект и принимает в нем участие. Ведь иногда через участников мы можем увидеть себя. Это очень сильное отражение, поэтому, конечно, и морально, и физически я готовилась. Чувствовала сразу, что это будет трансформация не только участников, но и моя", - признается Товстолес.

Она добавила, что всегда хочется учиться на ошибках других, а не на своих, и реалити именно об этом.

Видео дня

"Я уверена, что зрители, так же как и я, будут проходить через трансформации, когда появятся те или иные проблемы в отношениях. Это будет интересный путь для всех нас", - говорит Лера.

Лера

К тому же новая ведущая проекта знает не понаслышке, через какие трудности приходится проходить парам.

"Я почти участвовала в этом реалити. Потому что мой товарищ Фима (Фима Константиновский - экс-ведущий проекта, - УНИАН), когда мы собирались на дружеские тусовки, проводил для нас "Кохання на виживання". Это было весело, и я уже даже тогда смогла почувствовать то, что чувствуют пары, проходя различные испытания. Я буду задавать множество вопросов, на которые пара, возможно, будет отвечать впервые. А разговор между двумя - это уже первый шаг к решению проблемы. Ну и, конечно, за короткое время они пройдут сложные испытания, как экспресс-курс всей их жизни вместе. И тогда поймут, хотят ли смотреть эту романтическую комедию, или все же их жизнь будет похожа на хоррор. Это невероятная возможность сделать правильный выбор и понять, стоит ли выживать ради любви", - добавила ведущая.

Впервые в истории проекта ведущей стала женщина. Ведь до Леры Товстолес в роли ведущих предыдущих четырех сезонов были мужчины. Несомненно, это придаст "Любви на выживание" еще больше искренности и эмоций.

Вас также могут заинтересовать новости: