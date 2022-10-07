После 24 февраля участники "Голосу країни-12" не остаются в стороне от событий в стране и работают на своем фронте – музыкальном и информационном.

2 октября на телеканале ТЕТ состоялось грандиозное возвращение вокального проекта "Голос країни-12" Его трансляция была прервана из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Благодаря инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы, любимый проект миллионов украинцев вернулся, чтобы напомнить о таланте нашей несокрушимой и непокоренной нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

После 24 февраля участники "Голосу країни-12" не остаются в стороне от событий в стране и работают на своем фронте – музыкальном и информационном. Многие из них начали создавать собственный музыкальный контент и уже собирают сотни тысяч и миллионы просмотров на YouTube и в различных социальных сетях.

Spiv Brativ

Одними из самых популярных участников 12 сезона стала группа Spiv Brativ. На слепых прослушиваниях ребята исполнили саундтрек из сериала "Друзья", и им не удалось повернуть красные кресла тренеров. Однако ребята не оставили равнодушными команду Андрея Мацолы и Александры Зарицкой, которые и предоставили им второй шанс.

Сейчас Spiv Brativ создают авторские композиции, в которых рассказывают о событиях сегодняшнего дня. В их музыкальном арсенале уже есть песни под названиями: "Повітряна тривога в Криму", "Превентивний удар" и знаменитая "Масква", которая уже собрала более 3,5 млн просмотров на YouTube.

Кроме того, ребята бьют рекорды и в TikTok, где выкладывают короткие видео и песни, которые есть только в данной соцсети. Например, музыканты недавно объяснили собственное видение мобилизации на России, а также задали вопрос Илону Маску из-за его неоднозначного заявления.

SESTRA

Также популярность в соцсетях приобретает дуэт SESTRA. Инесса Грицаенко пришла на "Голос країни" вместе со своей сестрой-саксофонисткой Алиной, и своим исполнением нашумевшего трека WELLBOY –"Гуси" сумели развернуть к себе все кресла тренеров. На слепых прослушиваниях участница выбрала команду DOROFEEVA. Сейчас девушки вместе создают музыкальный контент, нацеленный на поднятие патриотического духа, делают обработки популярных народных песен и пишут собственные песни. Видео под их песни набирают сотни тысяч просмотров.

Кроме того, Инесса участвовала в матчах, которые проходили в рамках благотворительных мероприятий Match for peace #StopWarInUkraine.

Александр Олещук

Также покоряет соцсеть Тикток и Александр Олещук. Участник 12 сезона "Голосу країни", который на слепых прослушиваниях исполнял трек "Hallelujah" и в результате выбрал команду Дорофеевой, собирает десятки тысяч просмотров благодаря сочетанию несочетаемого. Например, кладет стихи украинских классиков на музыку популярных мировых певцов.

Сейчас Александр стал одним из тех пользователей TikTok, которые получают удаление аккаунтов за то, что доносят правду о войне в Украине. Однако участник "Голосу країни" не сдается, пытаясь творчески и креативно подходить к популяризации украинского искусства.

Напомним, что новые выпуски "Голосу країни" выходят каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ. Впереди зрителей ожидает продолжения "Слепых прослушиваний", показ которых прервало полномасштабное вторжение.

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