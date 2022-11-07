Некоторых из них сейчас не узнать.

Рассказываем, как изменились пять популярных участниц разных сезонов шоу "Холостяк". Например, Анна Козырь из третьего сезона сильно похудела, а Стелла Шаповалова из седьмого сезона наоборот - существенно прибавила в весе. Адель Асанти из 11 сезона сделала еще несколько пластических операций. Детальнее читайте в материле.

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Каролина Руффо - 2 сезон

Одна из самых неординарных участниц шоу кардинально сменила имидж за годы после окончания съемок. После этого она больше не принимала участие в подобных шоу и развивалась как певица. Вот как в одном из интервью Руффо прокомментировала свой образ в "Холостяке":

"Представленный мной образ был понятен не всем. Меня восприняли как несерьезную, глупенькую девушку. На самом деле я другая. Мне хочется, чтобы зритель узнал меня настоящую".

Анна Козырь - 3 сезон

В сезоне с Андреем Искорневым Анна Козырь одержала победу, однако их отношения долго не продлились. В 2019 году стало известно, что Аня вышла замуж за другого. Мужчина ведет непубличный образ жизни.

Но не только в личной жизни девушки произошли серьезные перемены, она изменилась еще и внешне. По фото времен съемок в проекте и нынешним снимкам в Instagram можно сделать вывод, что Козырь сильно похудела и кардинально сменила имидж.

Рамина Эсхакзай - 5 сезон

Экс-возлюбленная Виталия Козловского пыталась найти счастье в личной жизни с футболистом Сергеем Мельником и стала финалисткой сезона. В отличие от многих участниц, которые исчезли из публичного пространства, она активно ведет свой блог в Instagram и канал "Ходят слухи" на YouTube.

Можно заметить, что Рамина немного похудела со времен съемок в "Холостяке", хотя и на тот момент у нее была довольно стройная фигура.

Кстати, сейчас у нее есть жених - адвокат Евгений Пронин, который после 24 февраля встал на защиту родной страны.

Стелла Шаповалова - 7 сезон

В проекте с Дмитрием Черкасовым она была финалисткой. Учитывая то, что тогда девушке не удалось построить счастливые отношения, в 2022 году она снова решилась найти свою любовь на реалити-шоу. На этот раз она стала звездой "Пары на миллион".

Зрители заметили, что Стелла очень изменилась. В первую очередь в глаза бросается то, что она набрала несколько лишних кг.

В одном из своих интервью Стелла признавалась, что любит вкусно покушать и это доставляет ей удовольствие.

Адель Асанти - 11 сезон

Бывшая порноактриса и участница 11 сезона шоу "Холостяк" ведет свой блог. Еще на "Холостяке" было заметно, что Анастасия (настоящее имя конкурсантки) не жалеет денег на пластические операции и уколы красоты. После завершения участия в проекте она сделала липосакцию боков и липомоделирование ягодиц. Адель очень внимательно следит за своим телом, так как любит появляться перед публикой в откровенных нарядах.

К слову, 6 ноября знаменитость сообщила, что на нее напали во Львове. Как поделилась Асанти в своем блоге, когда она прогуливалась по городу в наушниках, к ней подошел мужчина и грубо спросил куда она идет. Девушка ответила на русском языке, за что, по ее словам, тот на нее набросился.

Напомним, выбывшая участница из "Холостяка-12" рассказала про сценарий и "адские" условия на съемках.

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