Инцидент произошел днем в центре Львова.

Украинская порноактриса и участница 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Адель Асанти рассказала, что ее избили во Львове из-за русского языка. Девушка уже написала заявление в правоохранительные органы.

По словам Адель, она в наушниках прогуливалась по центру Львова. В этот момент к ней подошел мужчина и грубо спросил, куда она идет. Асанти ответила ему на русском языке, за что и поплатилась:

"Я ему говорю: "Мужчина, вы как со мной разговариваете? Я сейчас вызову полицию". А он мне: "Ааа, так ты русскоязычная мразь". И как ударил меня с ноги в левый имплант. Это вообще как? Среди белого дня! Это так Львов встречает людей из Киева, из Харькова? Это вообще нормально? Меня просто ударил незнакомый мужчина за то, что я ему ответила по-русски".

Позже актриса фильмов для взрослых в слезах рассказала, что у нее болит ягодица. Она обеспокоена тем, что в результате удара мог повредиться имплант.

Также она выразила недоумение тем, почему на нее напали из-за русского языка, ведь сама она считает, что совсем не важно, на каком языке ты разговариваешь, главное - какой ты человек и что несешь этому миру.

Напомним, ранее Адель Асанти записала видеообращение к своей коллеге из России Лоле Тейлор, которая ранее предложила Владимиру Зеленскому сдаться в обмен на секс с ней.

Асанти предложила Тейлор сесть на лицо президенту РФ Владимиру Путину. Тогда, по ее мнению, война в Украине закончилась бы быстрее.

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