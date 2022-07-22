Во время эфиров телешоу певица будет собирать деньги для Украины.

Украинская певица Джамала стала участницей польского шоу "Танцы со звездами". Во время эфиров проекта звезда будет собирать деньги для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного российского вторжения. Об этом сама звезда оповестила в своем Instagram-блоге.

"Это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с POLSAT Foundation мы начинаем сбор средств на поддержку пострадавших из-за войны украинцев", - уточнила Джамала.

Вот что на странице польского телешоу написали о нашей звезде: "Джамала – украинская певица и активистка, которая поддерживает свою страну в борьбе за свободу. Осенью на нашем танцполе попробует свои силы победительница 61 песенного конкурса Евровидения. При участии Джамалы в программе совместно с @fundacjapolsat будет производиться сбор средств для пострадавших от войны в Украине. Добро пожаловать в программу и желаем успеха".

Отметим, Джамала рассказала, как вывозила детей за границу, чтобы спасти от войны.

Напомним, Джамала высказалась о российских звездах из Украины, которые отмолчались о войне.

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