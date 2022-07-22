Украинская певица Джамала стала участницей польского шоу "Танцы со звездами". Во время эфиров проекта звезда будет собирать деньги для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного российского вторжения. Об этом сама звезда оповестила в своем Instagram-блоге.
"Это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с POLSAT Foundation мы начинаем сбор средств на поддержку пострадавших из-за войны украинцев", - уточнила Джамала.
Вот что на странице польского телешоу написали о нашей звезде: "Джамала – украинская певица и активистка, которая поддерживает свою страну в борьбе за свободу. Осенью на нашем танцполе попробует свои силы победительница 61 песенного конкурса Евровидения. При участии Джамалы в программе совместно с @fundacjapolsat будет производиться сбор средств для пострадавших от войны в Украине. Добро пожаловать в программу и желаем успеха".
Отметим, Джамала рассказала, как вывозила детей за границу, чтобы спасти от войны.
Напомним, Джамала высказалась о российских звездах из Украины, которые отмолчались о войне.