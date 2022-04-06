Артистка объяснила свое видение того, почему эти селебрити молчат.

Украинская певица Джамала, которая победила в Евровидении 2016, объяснила, почему певец и телеведущий Александр Ревва, певица Наташа Королева, композитор Игорь Крутой, которые родом из Украины, молчат о войне.

Свою позицию она объяснила в интервью "Слава+".

По мнению Джамалы, данные артисты могут думать, что не выражать конкретное мнение и быть нейтральным - это значит не наживать себе врагов. Они якобы считают, что если в ситуации с Крымом это помогло, то и сейчас поможет. Однако это не так.

"Я могу сказать, что у них профессия закончилась так же. Если они думают, что переждут, ситуация пройдет и они возобновят свою концертную деятельность – нет. Они просто не понимают этого. Они и в Европе не смогут выступать", - прокомментировала ситуацию.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие звезды уехали за границу после начала полномасштабной войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: