Волонтер ответила, жалеет ли об участии в шоу и отношениях с ветераном войны.

Победительница 13 сезона шоу "Холостяк", волонтер и бизнесвумен Инна Белень впервые за долгое время заговорила об отношениях с главным героем проекта - ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Девушка раскрыла причину их расставания и призналась, общаются ли они сейчас.

Как известно, отношения пары длились несколько месяцев, но в феврале этого года они объявили о разрыве. Бывшие тогда не раскрыли причин расставания, но общественный деятель намекал, что вне камер им было сложно строить отношения.

На этот раз Инна также не стала раскрывать всех подробностей и говоря о причинах разрыва в своем Instagram, коротко указала, что они с экс-избранником не сошлись характерами. Сейчас, по ее словам, они не поддерживают связь.

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"Мы не общаемся вообще. Общение - это о взаимообмене, а не о выгоде. Скажу, что не сошлись характерами", - отметила бизнесвумен.

Также она подчеркнула, что не жалеет о своем участии в романтическом реалити и об отношениях с "Тереном". Блогерша призналась, что некоторое время она действительно была счастливой и у нее были чувства к Александру. Но сейчас у нее начался другой этап в жизни, в котором больше нет главного героя шоу. Поэтому девушка призвала подписчиков в соцсети больше не спрашивать ее о бывшем.

"Я не жалею ни о чем. Я была счастливой и живой, я испытывала эмоции, у меня были чувства, поэтому все так, как должно было быть. Можно, пожалуйста, я закрою эту главу, чтобы прекратили меня спрашивать об Александре", - написала Белень.

Напомним, ранее участница "Холостяка" отреагировала на расставание "Терена" и Инны. Блогерша Анастасия Анисимова поделилась, поддерживает ли сейчас связь с волонтером и призналась, что разрыв пары не был очевидным для нее.

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