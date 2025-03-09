Блогерша поделилась, поддерживает ли сейчас связь с победительницей проекта.

Украинская блогерша и участница 13 сезона шоу "Холостяк" Анастасия Анисимова, где главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько, прокомментировала его разрыв с победительницей проекта, бизнесвумен Инной Белень. Девушка призналась, верила ли она, что у них могут сложиться серьезные отношения.

В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" Анисимова поделилась, что не ожидала, что общественный деятель и волонтер разойдутся. Она была удивлена новостью об их разрыве. Участница реалити считала, что у пары было много общего и говорит, что видела "искру" между ними, поэтому не понимает, почему они разорвали отношения.

"Для меня не было очевидно, что у Инны и "Терена" не сложатся отношения. Я видела их как людей, которые объединены одними идеями, и, я думала, что у них может сложиться. Я видела искру между ними. Жаль, что они разошлись", - отметила Анастасия.

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Блогерша также добавила, что сейчас не общается с Белень, хотя во время участия в проекте, по словам девушки, они прекрасно общались и даже жили в одной комнате. Однако после завершения шоу они потеряли контакт и перестали поддерживать связь.

"Я не думаю, что мы на чем-то не сошлись, просто так сложилась судьба. Я очень хорошо к ней отношусь, она ко мне. Просто мы по разные стороны", - поделилась участница "Холостяка" и указала, что она также с уважением относится к главному герою проекта.

Как известно, отношения Инны и "Терена" продолжались несколько месяцев. Однако в феврале этого года они объявили о разрыве. Бывшие не раскрыли причин расставания, но ветеран войны намекал, что вне камер им было сложно строить отношения.

Напомним, ранее Инну Белень заподозрили в новом романе. В феврале победительница проекта засветилась в компании известного украинского певца Вадима Олейника. В своих соцсетях она поделилась кадром с ним.

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