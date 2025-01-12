Девушка шокирована тем, какой резонанс в сети вызвало ее высказывание.

Победительница шоу "Холостяк", волонтер и бизнесвумен Инна Белень прокомментировала публичную ссору со своим бойфрендом Александром "Тереном", которая возникла из-за разногласий в их взглядах относительно языкового вопроса. Девушка призналась, что резонанс и хейт, который она получила, неприятно поразил ее.

Как известно, Инна в своем первом большом интервью стала на защиту восточных городов Украины и раскритиковала тех, кто травит русскоязычных. Волонтер считает, что не стоит давить на русскоязычное население, ведь им нужно время, чтобы перейти на государственный язык.

В сети на слова девушки отреагировал главный герой проекта. Он не согласился с любимой и считает, что мягкая украинизация уже неактуальна. Ветеран войны не был готов к такой позиции Белень. Их ссора стала предметом публичных обсуждений, поэтому финалистка реалити вышла на связь и прокомментировала это.

Видео дня

В своем Telegram-канале она отметила, что ее оскорбили слова "Терена" и то, что он обсуждает это публично. Она думает, что все можно было решить и обсудить вдвоем. А также подчеркнула, что поддерживает украинский язык.

"Я привыкла к позиции, что в отношениях мы вместе и в радости, и в горе. Если я не права, мой мужчина защищает меня перед всеми, а дома мы можем спокойно поговорить и разобраться, что пошло не так. То, что сейчас произошло, когда наша ссора была вынесена на публику с перевернутой точкой зрения, для меня не является нормой", - написала победительница.

В дополнение, она указала, что всегда будет стоять на стороне своего бойфренда. Правда, сейчас девушка чувствует себя незащищенной и оскорбленной из-за того, что происходит в сети. Инна отметила, что ей нужно время, чтобы оправиться от этой ситуации.

"Но сейчас мне очень больно. Меня это сильно обидело, и я чувствую себя незащищенной. Под его постом собралось много агрессии и негативных комментариев, которых до его комментариев не было. Это меня сильно поразило. Мне нужно время, чтобы подумать. Сейчас я не готова ничего комментировать", - добавила Белень.

Напомним, ранее Григорий Решетник отреагировал на недоразумение Инны и Терена из "Холостяка" по языковому вопросу. Ведущий считает, что у влюбленных разная точка зрения, но не видит в этом проблемы.

Вас также могут заинтересовать новости: