Анастасия Юзьвак прокомментировала слухи, что на проекте якобы очень жесткие контракты.

Таролог, финалистка романтического реалити "Холостяк" Анастасия Юзьвак, которая ранее отреагировала на решение Александра "Терена" в финале, прокомментировала слухи, которые ходили вокруг проекта. В частности, девушка ответила, действительно ли на шоу участницы были вынуждены подписывать контракты, которые ограничивали их права.

Как известно, ранее участницы предыдущих сезонов жаловались на жесткие контракты на шоу. Они утверждали, что в них была прописана целая система штрафов за несоблюдение требований. Однако в интервью для издания "РБК-Украина" сама таролог заметила, что все эти заявления "преувеличены". Она не считает, что условия участия на проекте были жесткими или, что к девушкам плохо относились.

"Это большое преувеличение, как по мне. Ну да, мы не жили в лакшери-отелях до первой вечеринки, потому что было очень много людей, и нам не могли снимать "хоромы". Два дня надо было пожить в обычных отелях. Но всего два дня. Какие там тиранические условия? Вообще такого не было, честно. Мне дали время, чтобы я могла прочитать весь мой контракт. В тот момент мне делали макияж три часа, я читала, никто меня не подгонял. Все вопросы, которые у меня были, я задавала, мне отвечали", - вспомнила Юзьвак.

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Финалистка добавила, что, по ее мнению, все эти заявления экс-участниц о жестких контрактах - это просто способ привлечь внимание к себе. Их слова ничем не подкреплены, поэтому, говорит Анастасия, они пытаются пропиариться с помощью проекта. По ее словам, она не понимает участниц, которые пытаются всячески обидеть шоу, поскольку именно благодаря ему они получили старт в своих карьерах.

"Поэтому мне кажется, что заявления о жестких контрактах - просто способ немного дольше потянуть свою популярность, получить внимание через проект. Так же делают все эти блогеры, пытаются каким-то образом привлечь внимание обсуждением "Холостяка", - считает таролог.

Напомним, ранее Анастасия Юзьвак ответила, действительно ли пришла на шоу за пиаром. А также рассказала, снимают ли реалити по сценарию.

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