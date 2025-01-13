Девушка также ответила, есть ли на реалити сценарий.

Таролог и финалистка романтического проекта "Холостяк-13" Анастасия Юзьвак прокомментировала слухи, что на шоу все участницы и главный герой идут за пиаром. А также рассказала, снимают ли реалити по сценарию.

Дать ответы на вопросы, которые чаще всего интересуют зрителей, таролог решила в своем Instagram. Она не стала скрывать, что большинство участников идут за славой и популярностью на шоу. Они играют важную роль, когда тебе нужно отказаться от своей обычной жизни и отправиться на съемки.

"Мой искренний ответ: да, все участники, без исключения, идут на подобные проекты с определенной степенью интереса к пиару. У кого-то этот процент больше, у кого-то меньше, и это нормально. Обвинять кого-то отдельно за такие мотивы - несправедливо - это часть реалий подобных шоу, и мы все были объединены подобными целями", - написала участница реалити.

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По словам Анастасии, ей "просто смешно" с девушек, которые говорят, что не шли на проект за пиаром. В то же время она добавила, что на "Холостяке" нет сценария. Некоторые события были запланированы заранее, но в целом все слова участников и решения не были по сценарию.

"Но важный момент: шоу не снимают по какому-то отдельному сценарию, хотя определенные главные идеи, которые нужно освещать, все-таки были спланированы, как по мне", - заверила девушка.

Юзьвак добавила, что на шоу невозможно не думать об отношениях и главном герое, поскольку в таких "вакуумных" условиях чувства просто не могут не возникнуть. Девушки полностью погружаются в процесс и живут проектом.

"В тех специфических, "вакуумных" условиях, когда ты полностью погружаешься в процесс, начинают появляться настоящие чувства. Ты открываешь в себе новые цели, видишь людей и ситуации под другим углом. Ты открываешь в себе новые цели, видишь людей и ситуации под другим углом. Это опыт, который не сравнить ни с чем, и он точно оставляет след в сердце", - отметила таролог.

Напомним, ранее Анастасия Юзьвак прокомментировала решение "Терена" в финале "Холостяка". Таролог призналась, что ее возмутили слова главного героя во время прощания с ней, а также она была удивлена его выбором.

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