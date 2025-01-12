Таролог также ответила, что ее возмутило в словах главного героя во время прощания с ней.

Таролог и финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак, которая ранее показала свидание, которое не вошло в эфир, поделилась, какие у нее были мысли во время прощания с главным героем Александром "Тереном". Девушка объяснила, что ее удивило в словах ветерана войны.

В интервью для телеканала СТБ участница 13-го сезона реалити призналась, что была поражена словами "холостяка", что у них не совпадают жизненные взгляды и ценности. По ее мнению, все как раз наоборот. Она была уверена, что они оба за искренность и мечтают о семье. Поэтому Анастасия была шокирована, что "Терен" решил строить отношения с волонтеркой Инной Белень.

"Слова "Терена" о том, что наши фундаментальные ценности не совпадают, меня удивили. Я считала, что наши ценности абсолютно похожи, потому что мы оба стремимся к искренности и хотим семьи. Я не соглашалась с его мнением, потому что считаю, что наши взгляды действительно совпадают. Меня просто удивило, что он выбрал другую, ведь я думала, что между нами есть нечто большее", - отметила Юзьвак.

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Также девушка рассказала, что на проекте у нее не было конкуренток. Все участницы, по ее словам, были очень разные. Из-за этого она не до конца понимала, какого человека рядом с собой хочет видеть Александр.

"Я не считала ни одну из девушек конкуренткой, потому что мы все были очень разные. Я не знала, какой образ женщины ищет Александр, поэтому не могла определить конкуренток. Когда осталось только трое, стало еще сложнее сравнивать нас, потому что мы у нас были очень разные подходы и характеры. Я понимала, что Александр ищет что-то конкретное, но что именно - было трудно понять", - поделилась таролог.

А вот на вопрос о том, свободно ли сердце Анастасии, она не стала скрывать ничего и призналась, что пока не состоит в отношениях. В то же время участница уже оправилась от проекта и готова к новым романам.

"Мое сердце свободно. Если эти слова читают мужчины и это может привести к знакомству - я открыта к новым возможностям", - сказала финалистка реалити "Холостяк".

Напомним, ранее Инна Белень ответила, что думает об Анастасии Юзьвак. Девушка заявила, что экс-конкурентка "спекулировала на теме интима".

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