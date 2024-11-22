Вадим Олейник убежден, что в новом сезоне не будет места для лицемерия и лжи.

Популярный украинский певец, экс-участник коллектива "ДиО.фильмы" Вадим Олейник высказался о главном герое шоу "Холостяк-13" - ветеране войны Александре "Терене" - и самом проекте. Артист считает, что в этом году на проекте не будет места лицемерию.

Исполнитель отметил, что знает Александра и особенно ему нравится его проект, в рамках которого он проверяет города на инклюзивность "Отвал ног". Также Вадим говорит, что новый "холостяк" искренний и открытый, а также он готов к отношениям и точно знает, какую девушку хочет видеть рядом с собой.

"Я знаю, кто такой Саша Терен, знаю его историю. Мне очень он нравится как человек, он очень искренний, очень открытый и он знает, кого он ищет. Он точно уверен, кого он ищет", - подчеркнул Олейник.

Певец убежден, что новый сезон будет значительно интереснее предыдущих, а также он будет отличаться своей искренностью. По его мнению, в этом году участницам не удастся манипулировать главным героем или что-то скрывать от него.

"Это будет очень интересный проект, сезон. Это будет очень серьезная проверка на все закрытые скелеты в шкафу девушки. Поэтому, я думаю, что здесь не будет каких-то слез, наигранных историй, все будет искренне и открыто", - добавил Вадим.

К слову, уже сегодня выйдет новый выпуск "Холостяка", во время которого "Терен" пойдет на новые свидания с участницами, которых, кстати, на шоу осталось девять. На прошлой неделе главный герой попрощался с военной журналисткой Светланой и психологом Илоной.

Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала новый сезон шоу "Холостяк". Певица также вспомнила свой опыт участия в "Холостячке".

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