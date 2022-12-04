Алекс Топольский отметил, что ему неприятно было находиться рядом с девушками.

Впервые в истории украинского проекта "Холостяк" главный герой отказался проводить церемонию роз. Причиной тому стали анонимные сообщения девушек о своих конкурентках.

Участницы реалити облили друг друга грязью, назвав Марину Голд "бычкой", Сашу Мудрую - лицемерной, Викторию Варлей - охотницей за олигархами, Алину Ершову - манипулятором, а Юлю "Медузу" едва не обвинили в эскорте.

После всего услышанного Алекс Топольский пришел в шок, поэтому не смог сделать выбор в шестом выпуске шоу.

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Позже в инста-сториз он объяснил свое поведение тем, что ему стало неприятно находиться рядом с девушками.

"Думаю, из того, что показали в выпуске, вы все поняли, что мне стало до ужаса неприятно находиться рядом с девушками, после того, как я услышал, что они друг о друге говорят. Это правда отвратительно. Здоровая конкуренция - это здорово, в бизнесе она стимулирует прогресс, в жизни она заставляет нас расти как личность, и отличие здоровой конкуренции от нездоровой заключается в том, что в здоровой конкуренции мы уважаем своего соперника, но когда кто-то начинает поливать грязью своего конкурента, а он отвечает тем самым - это неправильно", - сказал Топольский.

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Ведущий проекта Григорий Решетник предложил девушкам записать голосовые и озвучить в них свое мнение относительно соперниц. Так, девушки настолько увлеклись процессом, что буквально облили друг друга грязью. Алекс Топольский на церемонии роз услышал все, что участницы говорили друг о друге, что вызвало у него шок.

Кроме того, были и те участницы, которые расплакались после услышанного. Например, модель Катя Лозовицкая. Позже она сказала, что ей было обидно не только за себя, но и за Алекса, который был вынужден участвовать в этих разборках.

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