Девушка призналась, что выслушивать гадости в свой адрес было очень унизительным.

Модель Екатерина Лозовицкая из "Холостяка-12" высказалась по поводу скандала в шестом выпуске шоу. В тот момент, когда она слушала отзывы своих соперниц о себе, не смогла сдержать слез.

На своей странице в Instagram девушка призналась, что это была самая сложная церемония роз за все ее участие в проекте. И впервые ей было настолько обидно и неприятно, что она расплакалась.

"Дело было не в комментариях девушек в мою сторону. Я мало с кем близко общалась, поэтому поверхностные мысли и выводы не выбили меня из колеи. Противной была сама ситуация. Очень стыдно стоять так, в ряд, и выслушивать тонны грязи друг о друге в присутствии мужчины. Это был урок для каждого из нас", - сказала Катя.

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Участница добавила, что ей было очень унизительно за себя и всех других девушек, ведь фокус внимания был преимущественно на отрицательных чертах характера каждой.

"Но на тот момент больше всего я переживала за Алекса и его чувства. Я понимала, что для него эта ситуация была очень сложной и непонятной. Кому верить? Кого защищать? Как реагировать? Мы сами поставили его в очень непростое положение. Он, вероятно, почувствовал разочарование. Поэтому отменить церемонию роз было самым правильным решением. Меня очень поразила его решительность. Но внутри все сжималось. Честно, хотелось его поддержать", - добавила девушка.

Напомним, в шестом выпуске шоу "Холостяк" девушки облили друг друга грязью. Марину, например, назвали "бычкой", на что она уже и отреагировала. После всего услышанного Алекс Топольский отказался проводить церемонию роз.

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