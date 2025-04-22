Знаменитость также поделилась, почему не хочет искать себе мужчину на сайтах знакомств.

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая ранее рассказала о родителях в Крыму, призналась, что ей предлагали стать новой главной героиней шоу "Холостячка". Спортсменка ответила, как отреагировала на предложение и, появится ли она на реалити.

О предложении от телеканала СТБ знаменитость рассказала в интервью для журнала Viva. Она отметила, что отказалась участвовать в проекте. Дело в том, что звезда спорта не готова брать на себя такую ответственность и искать любовь на телевидении. Бронзовая призер Олимпийских игр в 2016 году понимает, что за ней следят ее воспитанники и многие другие дети, которые берут с нее пример, а она не уверена, нужно ли им видеть то, что могло бы происходить на шоу.

"У меня много подписчиков - это дети и женщины. Я чувствую ответственность перед ними. Именно по этой причине я отказалась от участия в шоу "Холостячка", потому что понимаю, что дети будут смотреть, и я должна транслировать определенные ценности. Даже когда публикую что-то в соцсетях, всегда задаю себе вопрос: "А стоит ли это показывать?". Да, я - молодая женщина, у меня спортивное тело, и это абсолютно нормально - показывать его, но есть граница, которую я не хочу переходить - именно из-за осознания, что на меня смотрят дети", - убеждена Ризатдинова.

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Также она объяснила, почему не хочет зарегистрироваться в Tinder и попробовать найти любимого человека на сайте знакомств. По мнению Анны, "ее человека" на сайте знакомств нет. Она видит встречу с будущим любимым другой и поэтому начало отношений с сайта для знакомств не для нее.

"Возможно, это какие-то внутренние установки или рамки, которые я сама себе сформировала. Но я действительно считаю, что не просто так спортсменов называют дипломатами своей страны. Нас знают во всем мире, мы - своеобразные инфлюенсеры, за которыми следит большая международная аудитория. И мы можем как позитив передавать этой аудитории, так и что-то не слишком хорошее. Знаю, что многие пары находят друг друга в Tinder, но я почему-то не верю, что мой человек будет именно там. Я не зарегистрирована в этом приложении и, пожалуй, даже не хочу, чтобы мой человек там был. Это мое внутреннее ощущение", - подчеркнула гимнастка.

К слову, в 2017 году стало известно об отношениях тренера с украинским экс-депутатом Александром Онищенко, которого обвиняли в госизмене и коррупции. У них есть общий сын Роман. Отношения пары длились недолго, и они подали на развод. Ризатдинова неоднократно говорила, что воспитывает сына самостоятельно.

Напомним, ранее Добрынин ответил, хотел ли после развода с Квитковой снова принять участие в "Холостяке". Ведущий поделился, свободно ли его сердце сейчас и что думает о проекте. Телезвезда отметил, что участие в реалити - это был классный период в его жизни, во время которого он получил большой опыт.

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