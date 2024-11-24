Мужчина объяснил свою позицию.

Главный герой 13 сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько ответил на критику от некоторых военных относительно "заигрывания в медийность" и, что он якобы "паразитирует" на том, что стал ветераном.

Мужчина отметил, что некоторым людям все равно трудно понять его популярность и желание участвовать в романтическом шоу. Однако Терен относится к хейту достаточно спокойно и не собирается никому ничего доказывать.

"Пусть они заигрываются. Я никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое. Я не стремлюсь быть для всех супердобрым и понимаю, что этого никогда не добьешься, потому что всегда будет кто-то, кто не понимает или не одобряет твою деятельность. Но даже если бы я делал это только ради своей популярности, то что в этом плохого?" - сказал Александр в интервью "Детектор медиа".

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Он также добавил, что всегда делает в жизни то, что хочет и имеет сейчас такую цель:

"Стать популярным ради самой популярности - не моя цель. Я пытаюсь показать, что быть ветераном с ранением - не конец света и не конец жизни".

Что известно об Александре "Терена" Будько

В начале полномасштабной войны Александр стал на защиту Украины. Он был командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ". Но летом 2022 года во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение. В результате чего Будько потерял две ноги.

После этого он пытается вести активный образ жизни и привлекает внимание к теме инклюзивности.

Напомним, ранее известный певец Вадим Олейник высказался о Терене и шоу "Холостяк".

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