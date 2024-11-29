Анастасия Юзьвак рассказала, почему другие участницы настороженно относились к ней.

Таролог Анастасия Юзьвак, которая участвует в шоу "Холостяк-13", рассказала об отношениях с другими девушками. Девушка призналась, что ее общение с участницами было напряженным, но так было не всегда.

В интервью "Фактам" таролог рассказала, что в начале съемок шоу она хорошо ладила со всеми девушками. С некоторыми из них Настя общалась ближе, но при этом свою душу никому не открыла. Она подчеркнула, что пришла на проект не за дружбой, а за отношениями и мужчиной, поэтому быть откровенной на 100% не хотела.

"С самого начала у меня были нормальные отношения со всеми девушками. Конечно, я чувствовала, какая девушка мне ближе по духу, а какая менее, но моя позиция была такова, что я не пришла на проект искать друзей. Я довольно сильный человек, и мне не нужно быть в какой-то группе, чтобы чувствовать себя комфортно. Всегда держалась несколько в стороне. Конечно, не была асоциальной, поддерживала отношения с девушками, с некоторыми даже строила более близкие отношения. Но чтобы открывать свое сердце или строить глубокие доверительные отношения, - нет, это не та атмосфера", - отметила Юзьвак.

Видео дня

Ситуация в корне изменилась в четвертом эпизоде проекта. Тогда, как известно, девушкам поставили задачу придумать шутки и выступить со стендапом на так называемой "прожарке". Шутки Насти были достаточно острыми и неоднозначными, из-за чего некоторые девушки обиделись на нее. Однако сама участница говорит, что еще до этого выступления девушки сплотились против нее. С тех пор их отношения были очень напряженными.

"На четвертой неделе действительно была определенная коалиция против меня. Девушки начали бояться, потому что я не очень сближалась с ними, была больше одиночкой. Это, возможно, их насторожило. Когда мы были в Карпатах, произошел случай с моей шуткой. Я поделилась ею с девушкой в моей комнате, а кто-то передал это другим девушкам. Поняла, что что-то не так, когда девушки начали отворачиваться от меня. Во время съемок узнала, что моя шутка была распространена, и девушки начали формировать определенную группу против меня. Это была борьба против меня, и я почувствовала, что с тех пор отношения стали сложнее", - поделилась таролог.

Напомним, ранее Настя рассказала, что было самым сложным для нее на шоу "Холостяк". 24-летняя участница поделилась, что ей очень не хватало общения с родными.

Вас также могут заинтересовать новости: