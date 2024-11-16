По инсайдерской информации, у девушки есть богатый избранник.

Страсти вокруг участниц нового сезона романтического реалити "Холостяк" не утихают. Только недавно известный украинский блогер рассказывал, что у девушки Алины Моисеенко (продюсера образовательных проектов) есть парень, ссылаясь на собственные источники. Но после выхода третьего выпуска проекта он отметил, что еще одна участница неискренна с "холостяком" Александром Тереном.

По инсайдерской информации, таролог Анастасия Юзьвак, находилась в отношениях с богатым мужчиной, когда шла на проект.

"Бойфренд "проплатил" ее хотелку, чтобы она не скучала. Она давно хочет быть медийной, но талантов никаких нет. Как блогер тоже не хочет работать. Поэтому "Холостяк" для нее самый легкий способ реализации мечты", - сказал звездный обозреватель, ссылаясь на собственные источники.

Видео дня

Позже он также показал фото и видео пары. На кадрах заметно, что они отдыхали вместе.

"Знакомьтесь: бойфренд-покровитель участницы шоу "Холостяк-13" Анастасии Юзьвак. Пока она была на шоу, он ждал ее в Лондоне. Вот такой фетиш - дарить свою возлюбленную в аренду", - написал он.

Как зовут мужчину и чем он занимается - неизвестно.

Блогеру также "слили" информацию, что Анастасия будет в финале шоу "Холостяк".

Напомним, ранее известный блогер назвал имя победительницы "Холостяк-13" с Тереном.

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