"Холостяк" намекнул, что они с победительницей не будут освещать их отношения в сети.

Главный герой 13-го сезона проекта "Холостяк", ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько сделал заявление после выхода последнего постшоу "Жизнь после проекта". Общественный деятель отметил, что они с избранницей не будут выносить на публику их отношения.

Как известно, победительницей последнего сезона шоу стала волонтер и бизнесвумен Инна Белень из Харькова. Накануне, 3 января, стало известно, что после проекта военному и его возлюбленной удалось сохранить отношения и сейчас они вместе. Однако после выхода постшоу "Терен" в своем Instagram сделал не слишком радостное заявление для своих поклонников.

Они с Инной решили, что будут развивать свои отношения, не вынося их на публику. Вероятно, в соцсетях мы не увидим подробностей их взаимоотношений. "Холостяк" отметил, что они долгое время жили "под камерами" и вся страна наблюдала за ними, но сейчас пришло время "посвятить себя друг другу".

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"Проект был для нас чрезвычайным приключением. Мы открыли вам много моментов нашей жизни, наших чувств и историй. Это было искренне, эмоционально и по-настоящему. Но теперь пришло время сделать еще один важный шаг в нашей истории - посвятить себя друг другу", - написал главный герой шоу и поделился новым кадром с избранницей.

По его словам, их романтическая история теперь останется за кадром и будет более приватной. Они с Инной хотят разделять важные моменты только вдвоем и не делиться ими с подписчиками.

"Мы решили сохранить нашу историю немного более приватной, оставив самые важные моменты только для нас. Мы хотим жить настоящей жизнью, без лишнего фильтра и камер, строить наши отношения в атмосфере любви, доверия и тишины. Мы не исчезаем, но отныне будем делиться только тем, что для нас обоих будет комфортным", - добавил "Терен".

Напомним, ранее стало известно, кто из участниц шоу "Холостяк-13" нашел свою любовь. Четыре девушки признались, что счастливы в новых отношениях.

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