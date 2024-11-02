Бороться за его сердце пришли 25 девушек.

В пятницу, 1 ноября, состоялась премьера 13 сезона самого романтического реалити "Холостяк", где главным героем стал ветеран Александр Терен.

"Я готов к семье. Я готов делиться своей любовью. Потому что когда, если не сейчас?" - сказал Терен.

Так, на первой вечеринке Терен познакомился с 25-ю девушками. Все они впечатляли его оригинальными подарками и разговорами. Одной из участниц стала журналистка и блогерша Маричка Довбенко, которая снимает интервью с известными украинцами в постели. Собственно, первая встреча с Тереном у нее состоялась также в постели.

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После того как холостяк познакомился со всеми участницами, некоторым из них он уделил особое внимание и пригласил на разговор тет-а-тет. Однако не на всех девушек откликнулось его сердце. В итоге он попрощался с 13-ю из них.

Остальным 12-ти участницам он вручил красные розы, которые свидетельствуют о том, что они проходят дальше и продолжат борьбу за его сердце.

Возможно, именно одна из них станет его спутницей по жизни и допишет книгу о любви, которую он предложил написать каждой из них на первой встрече.