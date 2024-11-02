Ветеран войны в первом выпуске шоу раскрыл подробности личной жизни.

1 ноября стартовал 13 сезон романтического проекта "Холостяк" на телеканале СТБ, главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Во время первой вечеринки-знакомства с участницами шоу он признался, что пережил измену.

"Терен", который потерял обе конечности на фронте, до этого не раскрывал подробностей личной жизни. Но он решил открыться и быть честным с девушками, которые пришли бороться за его сердце, и рассказал болезненную историю. По словам военного, ему изменила любимая девушка.

Часто они с экс-избранницей находились на расстоянии, поскольку Александр ездил в командировки. После одной из них он узнал, что любимая изменила ему.

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"У меня были отношения, в них была любовь. Любил я, любила моя девушка. Время от времени я должен был отъезжать и мы немного сепарировались. После возвращения в Киев, я узнал, что эта девушка изменила мне. Ощущения сложно описать, когда узнаешь об измене. Это тот момент, когда ты одновременно человека любишь и ненавидишь", - вспомнил "холостяк".

Будько поделился, что сложно пережил тот период. Он не понимал, как ему поступить в этой ситуации и все же решил не расставаться с девушкой. Однако полномасштабное вторжение показало "Терену", что он не хочет продолжать отношения с изменщицей. Они разошлись полтора года назад.

"Измена для меня является одной из вещей, которые я не смогу простить и с которой я не смогу жить в дальнейшей жизни с любимой девушкой", - добавил Александр.

Напомним, ранее мы писали, как прошел первый выпуск "Холостяка 13" и кого из девушек выбрал "Терен". На первую вечеринку для знакомства с ветераном было выбрано 25 участниц, однако продолжат бороться за его сердце, лишь 12 из них. Розу первого впечатления получила Татьяна, которая создает игрушки своими руками.

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