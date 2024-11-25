Александр признался, что не ожидал такой волны критики после премьеры шоу.

Главный герой нового сезона шоу "Холостяк", ветеран войны, потерявший обе конечности на фронте, Александр "Терен" Будько прокомментировал критику в сети. Он ответил хейтерам на их оскорбительные комментарии и признался, что не ожидал такого количества критики.

В своем Instagram "холостяк" опубликовал пост, в котором поделился, что знал, что после участия в проекте, в его жизни негатива и хейта станет значительно больше. Но при этом он не был готов, что критика будет сыпаться на него в таком количестве. Александр говорит, что раньше он получал сообщения, в которых им восхищались, а сейчас его ненавидят.

Мужчина отметил, что не будет подстраиваться под всех, а также добавил, что невозможно нравиться всем зрителям. На проект он пошел за поиском отношений, а не угождения другим.

Видео дня

"От любви до ненависти один шаг. Конечно, невозможно нравиться всем и у меня никогда не было подобной цели, однако я не ожидал, что это будет не критика, а человеко-ненавистнические сообщения, комментарии. Люди, которые еще вчера благодарили меня и писали с восторгом сообщения, просили сделать фото, теперь раздирают на куски, потому что их взгляды на жизнь просто отличаются от моих. Но я не должен нести ответственность за то, что не понравилось другим в моем видении мира, и особенно отношений", - подчеркнул "Терен".

Он добавил, что его целью было показать другим, что "ограниченных возможностей" не существует. Люди с инвалидностью, как и все остальные, заслуживают полноценной жизни.

Кроме того, Александр поделился, что его раскритиковали из-за общения с Викторией Клочко. Как известно, пара была на свидании в третьем эпизоде шоу и тогда девушка призналась, что занимается с психологом. А уже в следующем выпуске стало известно, что участница принимает антидепрессанты. Реакция "Терена" была неоднозначной и он сказал, что хочет обсудить эту тему с девушкой позже.

"Не совсем понял вот таких приступов, потому что никогда не нивелировал потребности людей в психологах, скорее наоборот. Тем более если это касается военных, которым я это настойчиво рекомендую. Это касалось этого эпизода. Но я так и не услышал, где здесь осуждение или нивелирование", - написал "холостяк".

Напомним, ранее известный певец высказался о Терене и шоу "Холостяк". Вадим Олейник убежден, что в новом сезоне не будет места для лицемерия и лжи.

Вас также могут заинтересовать новости: