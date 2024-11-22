Илона Мамчур высказалась о главном герое шоу.

Участница 13-го сезона шоу "Холостяк" психолог Илона Мамчур, покинувшая проект в третьем выпуске, прокомментировала решение главного героя - ветерана войны Александра "Терена" Будько. Девушка рассказала, какое впечатление на нее произвел "холостяк".

Как известно, в последнем выпуске "Терен" пригласил Илону на групповое свидание с Настей. Они прогуливались по Одессе, а после этого у них был ужин. С первой участницей военный попрощался на церемонии роз. Свое решение он объяснил тем, что не почувствовал связи с Илоной, как с девушкой. Ему было приятно проводить время с ней, но он "не почувствовал глубины" и понял, что пока они не смогут построить отношения.

В интервью "РБК-Украина" Мамчур призналась, что у нее действительно возникла симпатия к Александру, но со временем она исчезла. Решение "холостяка" она понимает и уважает. По ее словам, у главного героя не возникло чувств к ней, поэтому его выбор попрощаться с ней был правильным.

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"Сначала была симпатия и любопытство, однако со временем эти эмоции исчезли. После прощания с Александром у меня были смешанные эмоции. Было немного грустно, но в то же время появилась какая-то легкость. Я благодарна за этот опыт и готова двигаться дальше. Я уважаю решение "Терена" и считаю, что все произошло так, как должно было быть. Для меня важна взаимность, поэтому я приняла это решение спокойно", - отметила экс-участница.

Даже после вылета из шоу Илона положительно отзывается об Александре. Она поделилась, что он произвел на нее положительное впечатление. Однако признает, что из-за ограниченного времени на общение она не смогла до конца раскрыться и полностью понять главного героя.

"Терен сразу произвел впечатление уверенного и сильного мужчины, и это, безусловно, вызвало интерес. Со временем я поняла, что наше общение было ограниченным, и, возможно, я просто не успела увидеть что-то более глубокое или особенное. Но я считаю, что первое впечатление всегда имеет свой шарм, даже если оно не раскрывается полностью", - добавила Мамчур.

Напомним, ранее вдова летчика Джуса осудила Терена после изгнания девушки, потерявшей мужа. Она разочарована поступком главного героя.

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