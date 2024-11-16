На этот раз розы не получили две участницы.

В эту пятницу, 15 ноября, на телеканале СТБ состоялась премьера третьего выпуска романтического шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Интересно, что во время этого выпуска состоялись первый и второй поцелуи на проекте. Как прошел новый эпизод проекта и с кем попрощался главный герой - читайте дальше.

Как известно, на прошлой неделе проект покинули две девушки - сомелье Алина Пухальская и хендмейд-мастер Татьяна Мелехова. После их вылета в шоу остались 11 девушек.

Во время церемонии роз 29-летняя тату-мастер Виктория Клочко надеялись на общение с "холостяком", однако Александр решил уделить время другим участницам.

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Зато Вика была последней, кто получил розу и узнала, что мужчина подготовил сюрприз для нее. Оказалось, что она станет первой, с кем главный герой пойдет на свидание в третьем выпуске.

Индивидуальное свидание Виктории и Александра

Девушка не знала, чего ожидать от Будько, но когда она приехала на локацию, то поняла, что у них будет активный отдых. Александр приехал на первое свидание на мотоцикле. Кстати, мужчина любит кататься на этом транспорте и даже присоединился к столичному байкерскому сообществу.

"Холостяк" предложил Виктории научиться управлять мотоциклом, поскольку раньше она ездила на нем только в роли пассажира. Девушка без раздумий согласилась и Александр провел короткий инструктаж для нее.

Первая попытка оказалась не слишком удачной, поскольку тату-мастер не справилась с управлением и слишком сильно зажала педаль газа. В результате участница и мужчина упали, но, к счастью, они не травмировались. Виктория очень испугалась, но "Терен" поддержал ее крепкими объятиями и предложил попробовать во второй раз. Следующая попытка была более удачной и девушке удалось овладеть вождением мотоцикла.

"Виктория была моя первая ученица, кого я учил кататься на мотоцикле. Поэтому я горжусь ею и как ученицей, и как девушкой. Потому что после падения я бы сам не знал, встал ли я бы, хотел бы дальше ехать. Но вот она проявила характер и все же села", - сказал ветеран.

Позже они приехали в загородный отель, где откровенно поговорили о личной жизни. Но перед этим Виктория поинтересовалась, как изменилась жизнь Александра после потери конечностей на фронте во время выполнения боевого задания. Он отметил, что его жизнь стала более насыщенной и активной, а также у него появилось больше мечтаний.

"Теперь я еще больше стал активным. Написал книгу. Поехал на мотоцикле. Поэтому стало однозначно интереснее и активнее. Стало больше желаний и мечтаний", - отметил Будько.

Виктория призналась, что она состояла в браке, но развелась с мужем еще 9 лет назад. По ее словам, бывший был абьюзером. А последние отношения участницы завершились полгода назад. Мужчина не был готов к семье, и девушка решила, что дальше им не стоит быть вместе.

В конце свидания девушка получила заветную розу от Александра, что свидетельствует о том, что она остается на проекте.

Первый поцелуй на проекте

Первый поцелуй у "Терена" произошел именно на первом свидании с Викторией. После длительного общения между мужчиной и девушкой произошел довольно интимный момент, когда они просто несколько минут смотрели друг другу в глаза. Позже от Александра прозвучал вопрос, чего бы сейчас хотела девушка, в ответ на что услышал, что она бы хотела поцеловаться.

Виктория взяла инициативу в свои руки и поцеловала "холостяка". Их поцелуй был довольно страстным. Позже Виктория призналась, что почувствовала "искру" между ними с Будько. Но вот девушкам участница не стала рассказывать, что первый поцелуй уже состоялся.

Чем занимались девушки, когда "холостяк" был на свиданиях

Ведущий шоу Григорий Решетник предложил всем девушкам, кроме Виктории заняться арт-терапией. Участницы приехали в мастерскую и занимались росписью тарелок. Они разделились на три группы и создавали свои росписи. В частности, они изображали на тарелках цветы, из которых потом должно было сложиться дерево жизни.

Оказалось, что на следующий день эти тарелки девушки будут пытаться продать на благотворительном аукционе, организатором которого был сам "Терен". Задачей участниц было выбрать по одной девушке из каждой группы, которая затем будет пытаться собрать как можно больше денег на ВСУ. Среди избранных были таролог Анастасия, студентка Юстина и волонтер Инна.

В этот момент Инна также рассказала о мучительной потере, которую пережила недавно. Оказалось, что девушка потеряла родного человека, который служил в ВСУ на Запорожском направлении.

"Оно еще болит. Это был очень важный человек в моей жизни. Он погиб. Это как раз из-за нехватки дронов и машин. Человек мог жить", - поделилась волонтер.

Благотворительный аукцион - групповое свидание "Терена" с Анастасией, Инной и Юстиной

Среди приглашенных гостей был военный и ведущий Даниэль Салем. Во время знакомства с девушками он поинтересовался у них, почему они пришли на шоу. Инна отметила, что взгляды Александра очень импонируют ей, поэтому она заинтересовалась им и решила прийти на проект.

А вот таролог Анастасия призналась, что подавала заявку на кастинг шоу еще до того, как объявили, кто будет главным героем. Юстина отметила, что "Терен" ей понравился как мужчина и его социальная позиция. Понятно, что ответ Анастасии смутил главного героя и он позвал ее на индивидуальное общение.

Во время разговора девушка указала, что хотела попробовать свои силы на подобном шоу, а когда узнала, что "холостяком" будет именно Александр, то не пожалела о своем решении пойти на проект. Она сказала: "Единственное что я планировала – это пойти сюда и отдаться полностью этому процессу. Понравилась твоя деятельность социальная".

Сначала Будько отметил, что не понимает цель Анастасии, ведь ее причина - это "не поиск любви". Однако позже, когда девушка рассказала о своей симпатии к ветерану, он несколько изменил свое мнение.

Следующей на общение Александр позвал волонтера Инну. Они говорили о бывших отношениях девушки. Она, как известно, находилась в отношениях с немецким футболистом, но их брак распался. Во время разговора участница призналась, что она не доверяет картам Таро или астрологии, как некоторые из девушек, а также обращается к психологам только при необходимости.

Это очень понравилось "Терену", он оценил, что она "не перекладывает на кого-то свои решения". После этого Александр подсел ближе к Инне и обнял ее. Наконец, "холостяк" не мог больше держаться и решил поцеловать девушку.

"Было так близко и интимно. У меня вообще там мурашки были. Просто на седьмом небе. Мне понравилось. Мы еще держались, не было такой страсти, хотя бы я немного дольше поцеловалась бы", - высказалась о поцелуе Инна.

Между тем 21-летняя будущая дипломат Юстина призналась, что она еще никогда не состояла в отношениях, а также у нее не было интима. Однако девушка не считает это преградой для настоящей любви. Она решила прийти на шоу, потому что верит, что здесь можно встретить мужчину, с которым построит отношения.

Юстина много лет жила в Польше, поскольку училась там. По ее словам, она не хотела строить отношения за границей, чтобы не оставаться там, потому что мечтает жить в Украине. Позже девушка поинтересовалась, что для Александра важно в отношениях. Вот что он ответил:

Взаимоуважение. Поддержка друг на друга, гармония, чтобы все было в балансе, никто не перетягивал. Я люблю обычно опекать кого-то, хотя есть женщины, которые проявляют эту опеку очень чрезмерно. Но для меня это, наоборот, моя роль.

После общения с участницей "Терен" сделал некоторые выводы для себя. В частности, он отметил, что девушке действительно не хватает опыта в построении отношений, но, несмотря на это, она заинтересовала его.

"Юстине не хватает опыта общения с мужчинами и в построении отношений. Однако мне интересны ее мысли, как она общается. Она довольно таки умная, поэтому действительно интересно познавать ее", - добавил главный герой.

В дополнение, ветеран пригласил пообщаться с девушками свою подругу Ульяну. Она рассказала участницам, что ее друг мечтает построить отношения с сильной женщиной, которая готова к семье и будет искренней с ним.

"Ему нравятся сильные женщины. Такая, которая точно будет знать, кто она, где она, чего она хочет. И если с ним хитрить и быть лукавым, недоговаривать что-то, он вряд ли это воспримет положительно. Он точно готов к отношениям", - подчеркнула Ульяна.

Во время аукциона наибольшую сумму на авто для военных собрала Инна - 100 тысяч гривен. Юстине удалось получить за свою тарелку 41 тысячу гривен, а Анастасии - 20 тысяч гривен.

По итогам этого группового свидания розу получила Инна. Цветок Александр прислал девушке уже на следующий день в дом, где она живет с девушками.

Второе групповое свидание "Терена" с Илоной и Настей

Будько пригласил психолога и блогершу на свидание в Одессу. Интересно, что эта групповая встреча была нестандартной, ведь девушки, хотя и вместе приехали в город, но отдельно проводили время с "холостяком". По словам мужчины, он пригласил Настю, чтобы понять, готова ли она к серьезным отношениям.

Они провели время за разговорами в авто, а также у них был пикник на берегу моря. Девушка призналась, что у нее вторая группа инвалидности. У блогерши нет гормона стресса.

"У меня хроническая почечная недостаточность или болезнь Аддиссонова. Появилась она у меня, когда мне было 11 лет. Очень трудно было мне поставить диагноз, поскольку это очень редкое заболевание. Я активно начала в 11 лет терять вес. У меня изменился цвет кожи. Возможно, месяц мне не оставался, потому что это смертельная болезнь. И теперь я всю жизнь на гормональной терапии", - рассказала Настя, а также добавила, что у нее сложные отношения с отцом и она с ним не общается.

Александр оценил открытость участницы и рад, что она поделилась с ним подробностями своей личной жизни. Он сказал: "Мне было приятно, что Настя поделилась со мной такой историей. Это же магия, наверное, ты почему-то начинаешь это рассказывать".

А вот с 26-летней Илоной мужчина решил прогуляться по городу. Девушка удивила признанием. Оказалось, что она долгое время жила на Кипре с мужем. Участница находилась в браке 3 года. Причиной развода стала измена мужа.

"Свадьба у нас была на озере Комо. Это было очень красиво. Мне кажется, каждая девочка мечтает о такой свадьбе. Мы расстались из-за измены с его стороны. Я это не скрываю, это было в моей жизни, и я не могу от этого нигде деться", - рассказала претендентка на сердце "Терена".

После прогулки Александра несколько смутило поведение Илоны. Девушка, по его словам, была веселой и с ней было комфортно, но он не почувствовал "чего-то большего от нее, как от женщины к мужчине".

После индивидуальных встреч участницы встретились с Александром на ужине и устроили литературный вечер, где они изучали, как предки занимались любовью. Стоит указать, что Илона была достаточно уверенной в себе, она не стеснялась говорить об этом и призналась, что даже проходила курс по сексологии. А вот что касается Насти, то она сначала засмущалась, когда впервые начала говорить на эту тему. Было заметно, что ей некомфортно обсуждать такие откровенные темы.

Как известно, это было свидание на вылет и одна из девушек должна была покинуть шоу, но военный решил иначе. Он сказал, что обе участницы открылись перед ним и ему нужно подумать, кого же из них оставить в шоу, поэтому отложил этот момент до церемонии роз.

Церемония роз

Девушки появились на церемонию в белых образах, а их волосы были украшены цветными лентами. Украинский защитник подготовил сюрприз для участниц. Он предложил им опустить руки в краску и обнимать того, кого они хотят.

Перед началом церемонии главный герой решил пообщаться с военной журналисткой Светланой Кирган. Девушка потеряла мужа на фронте и Александра настораживает, что она до сих пор не отпустила прошлое. Его волнует, что девушка постоянно "оборачивается назад". Сама Светлана призналась, что не может себе много позволить и часто сомневается в себе. В конце встречи "холостяк" указал, что от Кирган он чувствует определенные барьеры.

Также он пригласил на общение Веронику Дорошко. Сначала их разговор был напряженным и "Терен" попросил девушку не скрывать от него своих чувств, чтобы между ними не возникало недомолвок. Участница получила розу, а также приглашение на индивидуальное свидание, которое состоится на следующей неделе в Карпатах.

Кто покинул "Холостяк-13" в третьем выпуске

На этот раз с дистанции в борьбе за сердце "Терена" сошла вышеупомянутая Светлана. С ней он попрощался во время церемонии роз. Александр снова отметил, что не чувствует, что участница готова к новым отношениям, поэтому отпустил ее.

"Твое прошлое все еще осталось с тобой. Его важно помнить. Но пока это не чувствуется (что ты отпустила - УНИАН). Начни летать, но без меня", - сказал "Терен".

Также шоу покинула Илона. Сама девушка отметила, что было слишком мало времени для того, чтобы между ними с Александром возникли чувства. А сам главный герой подчеркнул, что ему было приятно проводить время с Илоной, но он "не почувствовал глубины" и понял, что пока они не смогут построить отношения.

Кто из девушек получил розы от "Терена"

В следующем выпуске зрители увидят 9 девушек. На шоу осталась тату-мастер Виктория, продюсер образовательных проектов Алина, студентка Юстина, блогер Анастасия, арттерапевт Вероника, модель Елизавета, таролог Анастасия, Smm-щица Ксения и волонтер Инна.

Напомним, ранее участница "Холостяка" с Тереном призналась, почему пришла на проект. Инна Белень рассказала, что никогда не хотела участвовать в подобном шоу, но решила выйти из зоны комфорта.

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