Она разочарована поступком главного героя.

Возлюбленная героя Украины, летчика Андрея Пильщикова, Мелания Подоляк довольно жестко отреагировала на третий выпуск "Холостяка-13".

Так, Александр Терен не дал розу боевому медику Светлане Кирган, которая два года назад потеряла на войне мужа. В эфире шоу он сказал, что девушка еще не прожила свою потерю, а поэтому может нести в новые отношения боль от потери мужа.

Участницы проекта же обсуждали, что Светлана не достаточно долго горевала. При этом Мелания поддержала Кирган.

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"Немножко подсмотрела "Холостяк". Очень расстроена. Особенно интересно, что женщина, которая два года назад похоронила мужа, "мало горевала", и вообще тянуть такое горе в новые отношения не ко времени. А девочка с травмой ноги - это значит, что ей нужна опора, а "холостяк" прежде всего ждет опоры для себя. Я думала, будет какая-то солидарность. Разочарована", - написала Мелания в своем блоге.

Поддержать Светлану решила и мама ее покойного мужа. Она попросила всех хейтеров оставить ее в покое.

"Светлана все правильно делает. Она молодец. Мне стыдно за людей, которые пишут плохие комментарии", - написала Галина Бунковская.

Напомним, ранее участница "Холостяка-13", рассказавшая о своей инвалидности, пожаловалась на хейт в сети.

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