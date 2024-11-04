Блогер 'слил' имя победительницы 'Холостяк-13' с Тереном

Ею станет волонтер из Харькова.

В пятницу, 1 ноября, состоялась премьера самого романтического шоу страны "Холостяк" с военным Александром Тереном в главной роли. Он уже успел познакомиться с девушками и выбрал тех, с кем хочет продолжить общение.

За его сердце будут бороться 12 девушек, однако победит только одна. Блогер Богдан Беспалов рассказал, кому Терен в финале вручит заветное кольцо.

По его словам, чуть позже в проекте появится девушка-волонтер Инна. Именно она и станет победительницей.

"Это победительница шоу "Холостяк 13" – Инна. Волонтер из Харькова. По отзывам, компанейская и хорошая девушка. В шоу попала честно, а победила по видению редакторов проекта. С Тереном будут играть любовную любовь, но на самом деле никакой любви не было", - рассказал Беспалов.

Отметим, на данный момент в блоге Инны нет никакой информации об участии в шоу "Холостяк". Вероятно, она и редакторы проекта пока держат интригу.

Напомним, как прошел первый выпуск шоу "Холостяк-13" и кого из девушек выбрал Терен.

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