Она написала о своих впечатлениях после участия в проекте.

Журналистка и блогерша Маричка Довбенко, которая была участницей романтического проекта "Холостяк 13", сделала громкое заявление. Она обвинила создателей реалити в сексизме и отметила, что всех девушек "эксплуатируют в сексуальном контексте, а они вынуждены молчать".

Не секрет, что у девушки есть свой YouTube-канал под названием "У ЛІЖКУ", на котором она снимает интервью с известными людьми прямо в постели. Такой же формат Довбенко выбрала для первой встречи с холостяком Александром Тереном. Однако главный герой шоу отреагировал неоднозначно на такой нестандартный вариант знакомства.

Более того, Терен во время общения с девушкой сказал откровенно, что ему не нравится сразу идти в постель. В конце первой вечеринки Маричка покинула шоу и публично отреагировала на такое решение.

"Когда ты приходишь на проект и благодаришь главного героя - ветерана Александра Терена за то, что ты можешь спокойно лежать в постели и там приводить интервью, как в моем случае, а он тебя спрашивает: "Сколько у тебя было интервью в постели без камер?". Я извиняюсь, что это за сексизм? Это не новость, что "Холостяк" - это сексистское шоу. Но ведь где-то должны быть эти красные линии? И дело в том, что эта ситуация - еще цветочки. А вот то, что вы не видите на экране - это красные линии, которые уже перешли создатели шоу. И девушки вынуждены об этом молчать из-за контрактов, которые они подписывают для участия в шоу. Иначе их ждут большие штрафы", - рассказала блогерша в своем Instagram и записала новый выпуск своего проекта с экс-участницами "Холостяка".

Ведущая также отметила, что во время участия в шоу почувствовала на себе унижение. Об этом она вспомнила так:

"Это шоу о сексизме и мизогинии. Я просто как вышла, то хотела кричать обо всем том, что я там увидела. Потом открыла контракт и поняла, что это очень дорого. Это будет самый дорогой крик моей жизни".

Кстати, создатели проекта пока не отреагировали на критику Довбенко.

К слову, в этом году главным героем проекта стал Александр "Терен" Будько - ветеран войны, который получил ранение во время выполнения боевого задания. В результате этого он потерял две ноги. 28-летний мужчина рассказывал, что ищет на проекте украиноязычную девушку, которая понимает проблемы людей с инвалидностью.

Напомним, ранее известный певец Тарас Тополя резко высказался о шоу "Холостяк".

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