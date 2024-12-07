Виктория рассказала, что она стала жертвой мошенников.

Шестой выпуск романтического реалити "Холостяк-13" ошеломил зрителей неожиданным поворотом: проект по собственному желанию покинула Виктория Клочко, которую многие считали одной из главных претенденток на сердце Александра.

Причиной такого решения стали сразу несколько факторов. Во-первых, Виктория была глубоко обижена на "холостяка". Ее день рождения пришелся на период съемок, и девушка надеялась провести этот день с Тереном. Однако, он был занят свиданиями с другими участницами во Львове. Вместо личного присутствия, "холостяк" прислал Виктории подарок, который, очевидно, не впечатлил именинницу.

Во-вторых, ситуацию усугубили проблемы, с которыми Виктория столкнулась вне проекта. Она планировала приобрести автомобиль, но стала жертвой мошенников и потеряла значительную сумму денег.

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Столкнувшись с обидой и финансовыми трудностями, Виктория не сдержала эмоций и решила уйти из проекта. Она собрала чемоданы и покинула дом, где жили участницы. Позже, в Instagram-stories, Клочко призналась, что сожалеет о своей импульсивности. Она подчеркнула, что не смогла бы так поступить с человеком, к которому испытывает чувства, и призналась, что на тот момент не видела другого выхода.

Стоит отметить, что в шестом выпуске "Холостяка-13" проект покинули две участницы. Кроме Виктории Клочко, "Терен" попрощался еще с одной девушкой.

Напомним, экс-участница "Холостяка-13" прокомментировала конфликт девушек из-за поцелуев с Тереном.

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