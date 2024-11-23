Она публично поддержала одну из участниц.

Экс-участница шоу "Холостяк-13" военная журналистка Светлана Кирган прокомментировала скандал между девушками в четвертом выпуске проекта после того, как они узнали, кто уже целовался с "холостяком".

В частности, Светлана отметила, что личная информация тату-мастера Виктории Клочко о приеме антидепрессантов и курении, которую вынесла на публику SMM-менеджер Ксении Щербач, ее удивила. Поэтому она решила вступиться за Викторию.

"Что касается драмы вокруг поцелуев и конфликта между девушками... Честно, а***ла. Что вообще такое даже оставили в кадре. Ведь стигматизировать депрессанты на 3-м году широкомасштабной войны... Это ужас. А потом еще пытаться включить жертву - очень фу. Зритель не тупой. На этот ужас - очень дипломатичная и достойная реакция. Я бы ответила гораздо хуже", - написала Кирган в своем Instagram.

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Она также поддержала девушку под ее постом такими словами:

"Ты очень светлый человек. Однако мне было больно за тебя весь выпуск... Очень низко все равно, хоть ты и просила не осуждать девушек. Это звучало как нивелирование не только тебя, но и всех людей, которые принимают антидепрессанты и лечат депрессию. По моему субъективному мнению, тебе не за что было просить прощения вообще, потому что действительно люди, которые не знают, как действуют антидепрессанты, и могут так на кого-то наброситься по факту их приема - выглядят немного "dangerous". Мне было приятно за тобой наблюдать. Я очень хочу, чтобы все сложилось наилучшим для тебя образом.

Что известно о конфликте между девушками

В последнем выпуске все участницы узнали правду о том, у кого уже был поцелуй с "холостяком". Оказалось, что с Александром "Тереном" Будько целовались трое девушек: Виктория, Инна и Вероника. Поэтому, эта информация стала для других неожиданностью и они остро комментировали услышанное. Позже это переросло в серьезную ссору.

Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала шоу "Холостяк" с Александром Тереном.

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