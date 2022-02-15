Премьера нового сезона состоится уже в начале марта.

В новом сезоне шоу "Холостяк", премьера которого состоится уже 4 марта, участников и фанатов ждет ряд кардинальных изменений в правилах.

Об этом сообщает телеканал СТБ в своем Instagram-аккаунте.

"Новый Холостяк тотально изменит правила проекта? Подарки уже при первой встрече? Что будут означать три новых цвета роз?", - пишут под анонсом первого выпуска.

Отмечается также, что новый герой шоу бизнесмен Алекс Топольский готов дарить подарки девушкам, которые впечатлят его на первой вечеринке. Также во время ее проведения девушек будут ждать несколько проверок - в частности ведущий шоу Григорий Решетник и главный герой посмотрят, как контакты девушек записаны в телефонах, а также просмотрят их Instagram-аккаунты.

Также в шоу введут три новых цвета роз - помимо уже привычной красной, девушки будут получать на каждой церемонии, как показано в ролике, желтые, розовые и белые розы.

Напомним, съемки 12 сезона романтического реалити закончились 21 января 2022 года. Главный герой Алекс Топольский уже сделал свой выбор и вручил кольцо девушке, которая сумела завоевать его сердце.

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